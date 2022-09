Los seguidores de Luisa Fernanda W están preocupados luego de que la creadora de contenido publicará una críptica historia este miércoles 7 de septiembre. En las imágenes aparece acostada en una camilla de hospital.



Luisa aseguró que tuvo que ser hospitalizada en las últimas horas de urgencia. La mujer está embarazada y en pocas semanas recibirá a su segundo hijo, que se llamará Domenic.



En redes sociales ha compartido los momentos más importantes de su embarazo. Desde que se enteró, hasta la revelación de género y el baby shower. Es por esto que los fanáticos de la influencer quieren saber si el bebé en camino se encuentra bien.



La famosa compartió cuatro historias en las que no explicó la razón por la que tuvo que ser llevada a un hospital. Solo mostró la cama en la que se encontraba y las maquinas alrededor.



“Me toca estar tranquila, guardar reposo. Lo cuento por si no respondo en WhatsApp no digan: ‘Ay, Luisa irresponsable’. Estoy siendo responsable conmigo misma y bajarle un poquito al trabajo, a todo en general, ahí voy”, expresó Luisa Fernanda W.



La influencer se lamentó por los compromisos a los que no podrá atender esta semana. Afirmó que esperaba tener mucho trabajo y encargarse de temas pendientes. Sin embargo, ahora mismo lo más importante para ella es su salud y la de su hijo.



“Estoy aquí desde ayer, lo más importante es estar en reposo. Un abrazo. Por aquí siempre de la mano de Dios”, escribió en la descripción de una última historia. La presencia de Pipe Bueno en la habitación de hospital no pasó desapercibida y la misma Luisa expresó que “había un papito dormido haciéndole compañía”.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en la grabación de su sencillo colaborativo. Foto: Instagram: @luisafernandaw

Los cambios en su cuerpo por el embarazo

Hace tan solo dos días, Luisa se había sincerado sobre los problemas que ha tenido en su físico por culpa de los siete meses de embarazo. Aclaró que a pesar de que ama ser mamá, ha notado las diferencias en su cuerpo.



“Estar embarazada no es estar enferma, pero en mi caso hay días que me siento con tan poca energía, me miro al espejo y me siento tan extraña, mis sentimientos son tan cambiantes, mejor dicho tengo días en los que no me reconozco. Pero pues claramente me tengo que parar todos los días a trabajar, no solo con mis redes sociales si no también con mis empresas”, señaló.



Luisa explicó que la maternidad ha sido todo un desafío para ella, pero que vale la pena. La influenciadora tiene un hijo mayor, Máximo, que el próximo mes de octubre cumplirá los dos años de edad.



“Si les soy honesta para mí ser madre no es sencillo, pero para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida, puedo decir que soy esa típica madre romántica con la maternidad porque mirar a mi hijo a los ojos hace que todo esto valga la pena”, concluyó.



Luisa especificó que mostraba ese tipo de contenido para concientizar a las personas sobre los cambios que produce un embarazo. En redes sociales fue aplaudida por otras mujeres por atreverse a hablar de estos temas.

