Una de las creadoras de contenido más famosas de Colombia es Luisa Fernanda W, que hace unos días reveló la razón exacta del porqué su hijo Dominic tuvo que irse de urgencias a un hospital, el infante es fruto del amor entre el cantante ‘Pipe’ Bueno y la famosa Instagramer.



Y es que la también cantante colombiana sorprendió con sus declaraciones a todos sus seguidores al revelar que su nuevo bebé se encontraba muy delicado de salud sin decir por qué.

El bebe de esta pareja colombiana nacio en el 2022. Foto: Instagram de @luisafernandaw y @pipebueno

Aunque hace 20 horas Luisa decidió contar todo lo que le está ocurriendo a su hijo, pues el pequeño apenas cumplirá 5 meses de haber nacido.



“Mi bebé aún es muy pequeño, apenas cumplirá 5 meses. Le dio una tos muy fuerte, pero gracias a Dios le hicieron unos exámenes para descartar cualquier virosis, los cuales gracias a Dios salieron negativos”, expresó la influenciadora en su Instagram.



Además, confirma que si tiene una virosis, pero una de las más comunes y leves llamada Rhinovirus, esta no puede causar mayor problemática al bebé.

“Se llama creo rhinovirus algo así, pero cuál es la situación: que al bebé le generó mucho mosquito y por eso estamos aquí”, manifestó Luisa.



Luisa se sinceró con su audiencia diciendo que le duele ver a su bebé tan pequeño sufriendo de estas virosis, comparándolo con su hijo mayor, Máximo, pues manifestó que el pequeño no pasaba de una simple gripe que en cuestión de días u horas ya desaparecía.



“Por ejemplo, Máximo a mí no se me ha enfermado. Ósea, todos los niños son super diferentes. A Máximo le ha dado una gripe por ahí normal, pero gracias a Dios, pues no se me ha enfermado, como para tenerlo en urgencias como a Domenic, pero sí, uno nunca está preparado para estas cosas, pero son cosas que pasan y pues bueno, todo en manos de Dios”, dijo Luisa Fernanda W triste por lo que está viviendo con su retoño.Sin embargo, aclaró que su bebé ya se encuentra mucho mejor y poco a poco se va recuperando.

Esta pareja es una de las más gustadas por los colombianos. Foto: Instagram: @luisafernandaW

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO