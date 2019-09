El emotivo y amoroso mensaje de Luisa Fernanda W a Legarda

La influenciadora y cantante colombiana Luisa Fernanda W publicó un emotivo mensaje para Legarda, su expareja que falleció en febrero pasado por una bala pérdida.



En marzo fue la última vez que hizo un post fijo en Instagram sobre el cantante y en este tiempo la ‘influencer’ fue criticada por la familia de Legarda, acusándola de faltarles a la verdad.

Puntualmente, Daniela y María Legarda dijeron que la antioqueña no les había aceptado que tenía una relación con el también cantante Pipe Bueno.



“Luisa es una mujer bella (...) ella no tiene que esperar toda su vida, ya lo que pasó con mi hermano, pasó, lo que nos molestó es que no fue honesta”, dijeron las hermanas, en mayo pasado, sobre la relación entre Luisa y Pipe.



“No la odiamos, no le deseamos el mal, le mandamos todo el amor porque no podemos hacer más nada”, agregaron.



Y es que un par de meses después del fallecimiento de Legarda, Luisa Fernanda empezó a salir con Bueno, por lo que fue muy cuestionada.



Eran vistos en reuniones sociales y fotografiados, pero ellos negaban cualquier vínculo, hasta que de a poco han ido revelando detalles de su relación.



Las diferencias con los Legarda también tocaron al papá de la familia, Fabio, quien no estuvo de acuerdo con un video que Luisa quería lanzar y en él que se veía el joven artista. Al final, el clip se canceló.



Pero nada de esto importó. Este jueves, 6 meses después de su último mensaje a Legarda en Instagram, la joven subió una foto con un emotivo mensaje.

“Lo único que sé en este momento es que TE AMÉ Y TE AMARÉ DE VERDAD”, escribió junto con la instantánea.



Hay que recordar también que la influenciadora, en agosto pasado, dijo que sería presidenta de Colombia a los 40 años.



EL TIEMPO