Luisa Fernanda W es una de las celebridades más conocidas en el mundo del entretenimiento nacional por su evidente influencia en las plataformas digitales como Instagram, dónde tiene más de 17.5 millones de seguidores.



últimamente ha sido objeto de discusión, debido a que algunos internautas la han criticado porque presuntamente es una persona que no se hace cargo del aseo de su hogar.

Soy súper ordenada con todo y quienes me conocen son testigos de que sí barro, sí trapeo y sí lavo. FACEBOOK

Esto luego de que la empresaria subiera una publicación en sus redes sociales, en la cual intentaba explicar los diferentes 'outfits' que usaría para todo tipo ocasiones, entre ellos, realizar la limpieza de su casa.



Uno de sus seguidores le preguntó: “Un outfit para limpiar la casa con todo y utensilios”, por lo que la cantante, de 29 años, decidió realizar un video con lo que para ella era la ropa ideal para tal propósito, así vistió con un enterizo negro, que causó la lluvia de criticas.



“Si algo nos lleva al éxito es la buena actitud que le pongamos a todo, así que ten actitud hasta para barrer”, expresó mientras mostraba otros conjuntos.



Los comentarios no se hicieron esperar y algunos internautas inmediatamente dejaron mensajes infiriendo que Luisa Fernanda W nunca ha hecho aseo en su casa por su particular modo de vestir.



“En la vida real un short, una camisa vieja y un moño en la cabeza”; “Si me visto así no termino porque no dejaría de mirarme en el espejo”; “Con la segunda no vayas a usar cloro por favor, Lu”; “¿Cómo sería un outfit para hacerse una ecografía?”, fueron los apuntes de algunos usuarios de internet.



Luisa Fernanda w responde

Sin embargo, entre los mensajes que causó la reacción de la creadora de contenido fueron los que más subidos de tono estuvieron, pues directamente la acusaban de tener asistentes del servicio que supuestamente hacen todo por ella y, peor aún, de señalarla de no estar al pendiente ni siquiera de cambiar el pañal de su hijo.



“Si claro usted va a barrer” o “Por Dios si tiene empleadas, ustedes creen que va a barrer, ni el pañal cambiará”, fueron algunos de los comentarios.



A lo que la empresario respondió: “Para que veas que sí. Soy súper ordenada con todo y quienes me conocen son testigos de que sí barro, sí trapeo y sí lavo. Entonces no hable por hablar. Igual y si no lo hiciera, eso tampoco es problema de nadie. Saludos”.



