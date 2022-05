Luisa Fernanda W es una de las personalidades colombianas con más seguidores en redes sociales. En ellas, comparte detalles de su vida personal, además de contenido sobre maquillaje y moda principalmente.



En su cuenta de Instagram, suma más de 17 millones de seguidores; en TikTok, cerca de cinco millones.

Recientemente, en TikTok, Luisa Fernanda W publicó un video de humor -tal y como ella lo calificó- en el que referenció al candidato presidencial Gustavo Petro y a los empresarios.



En el video se lee "Si gana Petro... inmediatamente muchos empresarios..." mientras se escucha un fragmento de la presentación de Shakira en el Super Bowl de 2020 en el que dice "¡Hola, Miami!".



En la descripción del video, la joven escribió lo siguiente: "Nada personal, solo humor".



Horas más tarde, por medio de Instagram, contó que algunos usuarios le estaban preguntando si ella se iría del país en caso de que Petro fuera escogido como presidente.



"Yo, sea cual sea al presidente, siempre voy a trabajar fuerte para salir adelante, para sacar adelante a mi hijo", respondió. También explicó que las únicas razones por las cuales se iría del país sería por "algo extremo" o si surgiera un trabajo importante en otro país.



Más adelante, le pide a sus seguidores que respondan por qué hay personas que odian tanto a los empresarios. Reflexiona que en su video recibió comentarios en los que les pedían a los empresarios que se fueran "si no quieren pagar impuestos".



Para ella, hay empresarios que se destacan por ser buenos, emprendedores y que buscan no solamente el crecimiento personal, sino el de otros. "No entiendo por qué el odio. Tú también puedes ser un gran empresario, no es sino que trabajes por ello", concluye.

Luisa Fenanda W, además de crear contenidos para redes sociales, tiene una línea de maquillaje llamada 'Divva'. Y junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno, tiene el restaurante 'Rancho Mx', ubicado en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca.