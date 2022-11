Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más reconocidas del país. El pasado 27 de octubre acaparó toda la atención de los medios de comunicación y de las redes sociales al confirmar junto a su esposo, el cantante de música popular Pipe Bueno, el nacimiento de Domenic, su segundo hijo.



(Siga leyendo: Pensó que eran gases, fue al médico y estaba embarazada: dio a luz horas después).

La noticia la dieron los famosos a través de sus cuentas personales de Instagram, donde se mostraron felices por la llegada del pequeño. En las historias de la influencer se le ve muy tranquila a pocas horas de entrar en trabajo de parto y, luego, cuando el bebé ya está en sus brazos.



Por su parte, el intérprete de ‘Guaro’ mostró a través de un post una parte del rostro de Domenic: “Ya nació nuestro tesoro”, dice el artista mientras en el fondo se le escucha decir a su pareja ‘yo estoy como en shock todavía'”.



Sin embargo, en las últimas horas la creadora de contenido mostró ante sus más de 17,9 millones de seguidores imágenes inéditas del momento en que las celebridades salieron de su casa y acudieron al hospital para atender el trabajo de parto.



(Lea: Aida Merlano pide perdón a su hijo por no estar con él: 'Te amo con todo mi ser').

¿Pipe Bueno con tragos encima?

Según comentó Luisa Fernanda W, el tema fue sorpresivo para ambos, pues no esperaban que el menor naciera tan pronto. Y es que el cantante estaba componiendo su próximo sencillo, cuando fue notificado que le tocaba salir al hospital de urgencia.



“Yo estaba escribiendo música, para los que no saben, yo cuando escribo música me tomo por ahí alguna cosa como para la sed, como para estar contentoso. Y estoy más prendido que un diciembre y me dice Luisa dizque ‘vámonos para la clínica’ y yo ‘no, cómo así’”, dijo el artista.



Por su parte, la influencer comentó que sintió humedad en su zona íntima cuando se disponía a ir al baño: “Yo entré al baño y hago chichí, pero luego siento que me baja agua involuntaria, inmediatamente le consulto a mi médico obstetra y me dice que eso no es normal y que vaya a urgencias”.



Las imágenes del trabajo de parto fueron compartidas en el perfil personal de ambas personalidades del entretenimiento. El registro muestra al compositor de ‘Cupido Falló’ cambiándose de ropa por una bata quirúrgica para entrar a la sala de cirugía.



(También: Así reaccionó Cristiano Ronaldo al recibir mochila wayuu de hincha colombiano).

Más noticias

Joven acepta que besen a su novio por dinero y termina molestándose

'El Tino', ¿colado en Transmilenio? Esto dice en su video a bordo de un SITP

Por esta imagen tildan a Daddy Yankee de satánico

Tendencias EL TIEMPO