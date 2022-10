Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están terminando los preparativos para el nacimiento de su segundo hijo, Domenic. La influenciadora se encuentra en las últimas semanas de su embarazo y en poco tiempo nacerá el pequeño.



Como parte de las celebraciones, tuvieron un baby shower en su residencia hace unas horas. Las imágenes apenas fueron compartidas por Luisa Fernanda W este jueves 6 de octubre.



La fiesta la realizaron en la casa de la pareja, para evitar que la creadora de contenido tuviera que salir. La mujer ha estado cuidándose en la recta final y debe guardar reposo para evitar complicaciones.



El baby shower utilizó decoraciones con tonalidades crema y verde, inspiradas en la naturaleza. En una pared de la casa, adecuaron un arco con el nombre del bebé y una mesa de degustaciones.



Además de la torta, había un espacio dedicado solo a dulces. Macarrones, postres y pasabocas de este tipo. En otro lugar, la zona de comidas incluyó minihamburguesas, minitacos, miniperros calientes y otros alimentos.



En el jardín del hogar, dispusieron varias mesas y sillas para los invitados. Unas al aire libre y otras debajo de un techo para cuidar a los visitantes de las fuertes brisas o en caso de que lloviera.



Luisa Fernanda estuvo vestida con un largo traje de color crema, que combinaba con el tono de la fiesta. Entre los juegos de maternidad típicos, hicieron una dinámica para medir la barriga de la influencer. La ganadora de esta interacción fue Nanis Ochoa.

La fiesta utilizó colores de la naturaleza. Foto: Instagram: @luisafernandaw

Los retos del embarazo

En un video publicado hace unas horas en su cuenta de Instagram, Luisa Fernanda W expresó que el embarazo la ha estado afectando física y psicológicamente. La mujer argumentó que en las últimas semanas, ha sentido un cambio hormonal.



“¿Qué consejos dan esas mujeres que no se dan duro a sí mismas o que simplemente se aman tal cual viven sus etapas? Yo me amo en todas mis etapas, pero, a veces, me tiro duro. No sé si a ustedes les pase”, preguntó a sus seguidoras en redes sociales.



Luisa Fernanda confesó que a veces le cuesta aceptar el proceso y los cambios de ánimo. En la actualidad, explicó que le incomoda el avanzado tamaño de su barriga y que ha desarrollado disgusto por cierto tipo de olores y comida.



“Le dicen a uno: ‘Disfruta tu embarazo’. Lo que yo disfruto de mi embarazo es darle vida a mi hijo, brindarle la mejor energía. Lo que me pasa a mí, hormonalmente, no tiene nada que ver con él. Pero, a veces, a uno le dicen: ‘disfrútate tu embarazo’ y de repente a uno todo le huele… Uno tiene hormonas en el techo. Entonces, no es tan fácil disfrutar un embarazo. En cuanto a temas de síntomas y cambios físicos, hormonales y en todo sentido”, concluyó la influencer.



A pesar de las molestias, Luisa aseguró que se siente orgullosa de llevar a su hijo y que es un honor crear una vida. Sin embargo, en ocasiones se siente cansada de los síntomas que conllevan mantener un embarazo.

