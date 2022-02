Son muchas las polémicas en las que las celebridades se ven envueltas debido a noticias falsas, y la influenciadora Luisa Fernanda W no se salva de ellas.



La empresaria ha recibido múltiples mensajes en las últimas horas con burlas e insultos por, supuestamente, restarle importancia al conflicto bélico entre Ruisa y Ucrania para promocionar su libro.

La imagen de ella que circula en redes sociales y que ha suscitado esta polémica decía: "Familia, el conflicto entre Rusia y Ucrania no afectará el precio de mi libro".



Luisa, al enterarse, desmintió esto y escribió en sus historias de Instagram: "Qué tristeza la desinformación en redes sociales, en primer lugar, yo no estoy lanzando ningún libro, segundo, jamás pondría un título tan delicado para vender algún producto de mi marca".



Además, la influenciadora señaló que a lo largo de su carrera son muchas las personas que han querido hacerle daño con este tipo de cosas y por eso tomará acciones legales.



"Yo estoy en 'shock'. Qué manera tan indelicada de joder a una persona. Yo no entiendo cuál es la necesidad de agarrar mi historia y poner una información de esas. [...] Mucha gente se cree eso, y lo peor de todo es que la gente parece como máquinas y todo lo comparten con información falsa, que por cierto es súper delicada. Me estoy asesorando en ese tema", aseguró Luisa Fernanda W.



También señaló que ese tipo de actos ponen en riesgo la vida de las personas.



"Es nefasto ver este tipo de cosas, por eso lo matan a uno. No es por exagerar, pero por la mala información es que el país está como está, porque cualquier mala información la vuelven viral, mucha gente se la cree". añadió.



Finalmente, mostró que la imagen original, a la que alguien le escribió el mensaje sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, se trataba de una invitación a un concierto de su novio, Pipe Bueno, quien se iba a presentar en Rancho MX.