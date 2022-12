"Te amo y te admiro Pipe Bueno, la rompiste, lo soñaste y lo hiciste realidad mi amor, este apenas es el comienzo de grandes sueños como este. Mi vida gracias por siempre, alentarme a superar mis miedos… no sabes cuanto valoro lo mucho que crees en mí. Te amo", fueron las palabras con las que la influenciadora, Luisa Fernanda W celebró el éxito de su pareja, el cantante de música popular, Pipe Bueno.



En su cuenta de Instagram, la paisa publicó varias fotografías de los dos compartiendo el escenario e incluso cantando con él en algunos conciertos de la gira con la que su compañero celebró 15 años de carrera artística.



En su paso por Medellín y Bogotá, el cantante de música popular logró venta total en sus presentaciones, un logro por el que agradeció a sus seguidores y a quienes asistieron a los espectáculos.



"No tengo palabras suficientes para describir en su totalidad lo qué pasó el día de AYER !!! Solo me queda agradecerles infinitamente por su cariño, hicimos historia en el MOVISTAR ARENA gracias a uds familia !! Espero que la promesa que les hice de mandarlos borrachos pa la casa, se haya cumplido jajajaja !! Los amo y me hicieron una persona MUY FELIZ el día de ayer, yo no sabía si reír, llorar, gritar o saltar debido a todos los sentimientos que tuve el día de ayer. Cuéntenme cómo les pareció el show y avísenme si sacamos una SEGUNDA FECHA PARA EL 2023 ??? Que dicen ???", escribió en su más reciente publicación de Instagram.

Luisa Fernanda W, con quien tiene dos hijos (Máximo y Domenic), no se ha contenido en expresar la amo y admiración que siente por su pareja.



"Demostraste de que estás hecho amor, eres un artista muy completo. Todo estuvo impecable que profesionalismo. La rompiste durisimooooo!!! Te amo", comentó en la publicación que supera los 50 mil me gusta.

LAURA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS