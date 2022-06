La pareja ya lleva tres años de relación y tienen dos hijos: Máximo, próximo a cumplir dos años, y Domenic, que nacerá en octubre de este año.



Luisa Fernanda W puso fin a los rumores y especulaciones que se han venido generando alrededor de su relación con el cantante de música popular Pipe Bueno y contó los detalles de cómo se enamoraron en 2019. “Realmente, es una historia que ni él ni yo nos esperábamos”, dijo.



La historia de amor habría iniciado cuando Luisa Fernanda W y Pipe Bueno empezaron a trabajar juntos componiendo canciones. En medio del ambiente laboral, descubrieron que tenían afinidad en muchos temas.



“Pipe es ese tipo de personas que le encanta apoyar a sus amigos trabajando. Es una persona que con sus amigos músicos los apoya en su carrera y en las sesiones de grabación está pendiente y aporta muchas ideas”, destacó la influenciada.



Por su parte ella también iniciaría a tener este tipo de “detalles”, pero ella intentaba no mal interpretarlos puesto que “él es así con sus amigos”. “Luisa no te empelicules”, se decía así misma.



Sin embargo, con el pasar de los días, Pipe Bueno comenzó a enviarle flores y a invitarla a sus shows musicales.



“Comenzamos a compartir muchos momentos juntos. En ese momento yo no sabía que él me gustaba, yo como que me lo negaba. Sí, es mi amigo, pero esto es solamente como un jugueteo, nada de que me guste”, cuenta la cantante al referirse de sus sentimientos de aquel entonces.



Sin embargo, todo cambió cuando el cantante no le habló durante un día entero. “Ahí es cuando se me prende una lucecita”, pues Pipe Bueno siempre le escribía y le decía “hola Lu, ¿cómo estás?”.



“Me comienza a dar como un desesperito. ¿Me está importando que no me habló hoy? Algo está pasando aquí Luisita, algo está pasando”, contó la también empresaria.



“En ese momento que no me habló me di cuenta que el man me encantaba. Y me puse a llorar mucho, porque yo me culpaba y decía ¿por qué me va a gustar este man?”, confesó.



Un día después, Pipe Bueno “apareció” y comenzó a darle explicaciones de su ausencia del día anterior. “Para autoprotegerme ya me había dicho a mí misma: cálmate, si el man te quiere dar una explicación, muy bien, pero tu no necesitas esa explicación. Si ya aceptaste que el man te gusta, vívelo, respira, tampoco le demuestres que te gusta, deja que fluya, no te estreses”, confesó.



Igualmente, contó que para ese entonces hablaban por teléfono durante horas, incluso, comentó que el cantante viajaba de Bogotá a Medellín para hablar con ella y consolarla cuando se sentía “muy frustrada”. “Fue un apoyo muy bonito para mí en ese momento”, dijo Luisa Fernanda W en una publicación en su cuenta de Tik Tok.



¿Cuándo inició oficialmente la relación?

Luego dudo acerca de si quería o no involucrarse en una relación amorosa pues veía que sus sentimientos eran cada vez más intensos, entonces tomó la decisión de alejarse de Pipe Bueno hasta que un día él la visitó en su casa y tuvieron una conversación “super profunda”, Así que pensó que la mejor decisión no era parar algo que estaba fluyendo naturalmente: “Ahí fue cuando tomé la decisión de soltar y de no importarme lo que otros opinaran, sino vivir mis sentimientos y ya”, contó.



Luisa Fernanda W aseguró que el noviazgo oficialmente comenzó en octubre de 2019, ocho meses después de la trágica muerte de Legarda (su exnovio).

