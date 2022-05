Se ha especulado mucho sobre el posible embarazo de la creadora de contenido Luisa Fernanda W, pues en las últimas semanas se la había visto algo sospechoso en su barriga, que prendió las alarmas de sus más de 17 millones de seguidores en Instagram.



Si bien la celebridad no ha confirmado nada , en la tarde del 26 de mayo se pudo haber revelado el secreto. En un video que publicó en sus redes sociales, se le puede ver probándose diferentes vestuarios que usaría para determinadas reuniones sociales, allí dejó ver de más y expresó un comentario simple, pero muy claro.



“Algo me comí que ya se nota. Me supo rico”, expresó mientras se tocaba la panza.



La reacción de la gente no se hizo esperar y la publicación de la paisa se llenó de comentarios de internautas que siguen al pie de la letra su día a día.“ Confirmado bebé a bordo” , “ hermosa con esa pancita, todos le quedan divinos” y “Dios te bendiga a ti a tú bebé”, son algunos mensajes de usuarios de Instagram.

Luisa ya había dado algunos avisos en el tradicional banco de preguntas que realiza en sus historias . Sin embargo, siempre intentaba evitar la pregunta y desviar la atención de su público en otro tipo de aspectos de su vida.



Ahora bien, su esposo el cantante de música popular, Pipe Bueno, en entrevista para el programa ‘Lo sé todo’ no negó ni confirmó la noticia, pero sí dijo algunas cosas que dan luces del posible embarazo.



“Eso es muy difícil ocultarlo (barriga) (...) Porque ustedes se van a dar cuenta de eso. Ocultar una barriga, eso quién la tapa. Nadie”, manifestó el intérprete de ‘Guaro’.



Cabe recordar que Máximo, primer hijo de Luisa y ‘Pipe’, nació a finales de 2020. Ellos mismos se encargaron de confirmar la buena nueva a través de sus redes, por lo que se espera que esta vez hagan lo mismo.

