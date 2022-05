El influenciadora y empresaria Luisa Fernanda W volvió a hablar a través de sus redes sociales sobre su alopecia. Esta vez lo hizo para responderle a uno de sus seguidores, que le preguntó a través de mensaje interno sobre las condiciones de su cabello.



(Lea también: 'Epa Colombia' se queja de que su novia 'todo el día' hable sobre Petro)

"Lu, deberías tomar algo para abundar el cabello (...) porque se te ve muy poquito y delgado. ¿O siempre ha sido así?", le escribió el seguidor.



A esto, la creadora de contenido publicó un video señalando que se trata de alopecia, un problema que comparte también con su mamá, y que podría estar peor debido a todos los procesos que se ha realizado en el cabello y que no son los menos agresivos.



(Le puede interesar: Johnny Depp sorprende con actuación durante concierto en Inglaterra)



"Yo tengo una leve alopecia, que es por genética. Antes es que yo tengo pelo. A eso súmenle todos los procedimientos que me he hecho en el pelo: me lo he pintado de todos los colores que tú quieras; me he hecho decoloraciones muy fuertes", comienza señalando.

Luego, indica que ella tiene una ventaja: que se siente cómoda con el pelo largo, corto o de colores. Finalmente, muestra el estado de sus entradas y dice que ya no están tan "calvas" como antes.



(Lea también: Así es la enfermedad que tiene Jada Pinkett, la esposa de Will Smith)



En 2021, la empresaria compartió unas historias en su cuenta de Instagram para mostrarle a sus seguidores la pérdida de pelo que sufrió en 2020 y cómo se recuperó meses después.