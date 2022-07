En la actualidad Luisa Fernanda W es una reconocida empresaria y creadora de contenido. Pero según ella misma, no siempre ha sido la mujer extrovertida que vemos en redes sociales.



En su cuenta de Instagram compartió con sus seguidores que como muchos otros, ha tenido que vencer la timidez y ansiedad cuando habla en público.



La pareja de Pipe Bueno reveló que ha pasado vergüenza en entrevistas porque no sabía cómo manejar sus nervios. En los últimos años, estando en la luz pública, ha encontrado una manera de mejorar este aspecto.



“Yo me metía unas enredadas que ni yo misma entiendo por qué, ya después me di cuenta que todo eso era por mi timidez, así que aquí les voy a dar unos tips que a mí me han ayudado un poco a vencer esa timidez, todavía estoy en el proceso que créanme que esto me ha ayudado full” explicó la paisa al inicio de la grabación.



Señaló que principalmente son dos las recomendaciones que tiene para sus fanáticos. La número uno trata de ser genuinos y evitar encajar. Según la creadora de contenido, las personas cometen errores porque tienen miedo a no gustar.



“A veces cuando uno intenta encajar y hacer las cosas bien, es cuando la embarra, enfócate en tus cualidades únicas, en eso que te hace auténtico” explicó.



En esa misma línea, Luisa Fernanda confesó que en sus primeras entrevistas en medios de comunicación sentía miedo de decir algo malo, no caer bien o de molestar a las personas con las que estaba. Por esta razón se ponía nerviosa y las conversaciones no fluían.



"Yo decía 'ojo Luisa, no vas a decir esto porque la puedes embarrar, te pueden juzgar'. Entonces escondí parte de mi personalidad para no ser atacada ni juzgada" confesó.



El segundo consejo que dio fue hacer más cosas que den miedo. De acuerdo con la influenciadora, la mejor manera de dejar atrás un temor es enfrentarlo muchas veces.



"¿Qué hago para saturar el miedo? Hacer constantemente algo que me cuesta, como por ejemplo, hablar en público. Hasta hacer estos videos... todavía me cuesta un poco. Cuando uno lo hace constantemente, se vuelve paisaje y poco a poco vas venciendo esa timidez” manifestó.



Un tip ‘poderoso’

La creadora de contenido dejó lo mejor para el final y les aseguró a sus seguidores que tenía un tipo poderosos para ellos. Se trata de dejar las cosas fluir y no preocuparse mucho por si estas salen bien.



"Uno cuando es muy tímido se enfoca mucho en lo que está haciendo mal o bien. A mí me ha servido prestarle atención a los demás y escuchar realmente".



Luisa aseguró que antes sufría mucho de pena porque no sabía como saldría algo. Ahora la influenciadora ha buscado ser una persona más servicial, preguntarle a otros qué necesitan y de qué manera los puede ayudar.



Para finalizar, dio una reflexión a sus seguidores sobre el tema. Explicó que la timidez es un asunto mucho más común de lo que todos piensan y que la mayoría, en algún momento la han sentido.

