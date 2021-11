Luisa Fernanda W contó que casi se ahoga con su hijo en el mar

En el cierre del último puente festivo de este año, la reconocida ‘influencer’ Luisa Fernanda W se llevó uno de los peores sustos de su vida.



Por lo que dejó ver en sus redes sociales, la joven antioqueña estuvo pasando los días de descanso con su familia y unos cuantos amigos en Santa Marta.



Lo preocupante fue que el ‘relax’ que vivían a bordo de un yate se alteró cuando decidió bajarse con su hijo, de escasos meses de edad, a que “sintiera el agua salada”.



Según contó a sus seguidores, tras dar un par de pasos con el menor en sus brazos, sintió que se cayó por un “hueco gigante”.



En ese momento: el comienzo de los minutos más angustiosos.

“La gente pensó que yo me había hundido para jugar con Máximo, pero no. Me estaba, literalmente, ahogando”, confesó en el video en que relató lo ocurrido.



Ante la presión del agua, su único impulso fue alzar a su hijo por encima de la superficie para que alguien lo auxiliara.



“Cuando tú tienes un hijo te separas de lo que eres como ser humano, de tu instinto de supervivencia, para protegerlos a ellos(...) Yo lo único que pretendía era que mi hijo estuviera bien”, contó.



Por suerte, Pipe Bueno, su pareja, estaba cerca del lugar y, aunque según contó la ‘influencer’, también “se cayó al hueco”, logró tomar al pequeño y llevarlo a la orilla.



Luego, según dijo, parece que para el menor fue como si “no hubiese sucedido nada”, pues se puso a jugar con la arena en compañía de su padre.



A pesar de que en esta oportunidad, la experiencia no fue más que un susto, el “aprendizaje”, como dijo ella, fue inmenso.



“De verdad uno con los niños debe tener mucho cuidado. Siempre tenemos que estar ahí con ellos. Esos huecos que hay dentro del mar son muy peligrosos”, concluyó Luisa Fernanda W.

