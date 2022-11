Luisa Fernanda W y Pipe Bueno le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Domenic, con un conmovedor video publicado en sus redes sociales.



Allí, la influenciadora y el cantante compartieron con sus seguidores todo el proceso, desde el momento en el que salieron de su hogar con rumbo a la clínica, hasta que el bebé vio la luz.



Más de 200 mil usuarios han visto el video y entre los cerca de 3.000 comentarios varios famosos han felicitado a la pareja.



"No hay mucho que decir este video es puro amor. La llegada de Domenic a nuestras vidas", escribieron ambos en la descripción que acompaña el video.



"Yo estaba en mi casa tranquila y dije hoy no, pero acá estoy. Lista para que nazca mi segundo bebé", comentó Luisa en el video.



Su pareja, Pipe Bueno, siguió grabando y mostró los primeros momentos de Domenic con su madre.



"Todavía no lo puedo creer", dijo la influenciadora y reveló que cuando llegaron al centro médico ya estaba "a punto" de tener a su hijo.



En el video también se aprecian las interacciones de Máximo, el primer hijo de la pareja, con su hermano menor.



En la publicación, varios usuarios felicitaron a la pareja por el nacimiento de su segundo hijo y les agradecieron por compartir este momento íntimo.

Katerin Pelaez escribió: "Lu y Pipe, qué familia tan hermosa. Nunca olviden el amor que se sienten el uno por el otro y por eso fue que llegaron sus hijos a este mundo. Ustedes son el eje de ese hogar. ¡Unos esposos felices, son hijos felices!".



Al comentario de la empresaria se le suman los de otras personalidades como Paola Tovar y Johanna Fadul, que los felicitaron y aseguraron haberse conmovido hasta las lágrimas: "Me hicieron llorar, qué belleza", escribió Tovar.



Incluso Valentina Ochoa, pareja del actor Sebastián Vega, comentó: "Estos videos le dan a uno ganas de tener otro hijo".



Luisa Fernanda W y Pipe Bueno agradecieron a sus seguidores por los mensajes y la compañía durante todo el embarazo, motivo por el cual decidieron publicar el video.



