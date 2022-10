Luisa Fernanda W se ha convertido en una de las influenciadoras más reconocidas, mediáticas y polémicas de los últimos años. Bien sea por la relación que sostiene hace algunos años con el cantante de música popular Pipe Bueno -con quien ha consolidado una de las parejas más estables de la farándula colombiana-; por los lujosos objetos que compra para la llegada de su segundo bebé, Domenic; o, simplemente, por su aparición en eventos públicos, la creadora de contenido paisa siempre está dando de qué hablar.

En esta oportunidad fue un video que subió a su cuenta de Instagram el que la puso, nuevamente, en el ojo del escrutinio público. “Storytime de cuando un amigo me robó 100 millones de pesos. Sí, 100 millones de pesos”, comenzó diciendo la también empresaria en un clip que, hasta el momento, acumula más de 11 mil ‘me gusta’.

Según el relato de la influenciadora antioqueña, su desagradable experiencia comenzó cuando un amigo muy “especial” se acercó a ella para venderle el “negocio de la vida”.

Lo único que tenía que hacer era renunciar a los 100 millones de pesos que había ahorrado para comprarse un bolso marca Hermès -una casa de modas francesa que vende accesorios de lujo- e invertirlos en el proyecto que, para ese momento, su allegado pintaba como “espectacular”.

“Yo me creí todo el cuento de mi amigo, era una inversión que se veía interesante. Hice la inversión, ¡Le deposité el dinero a su número de cuenta! No, es que yo no sé en qué estaba pensando, ahí sí no parezco paisa”, contó la creadora de contenido ante la cámara mientras se encontraba sentada en un sofá del lugar que, a simple vista, parece ser su casa.

Las señales de que algo no andaba bien comenzaron a llegar, una tras otra, y cada vez más alarmantes. A los 15 días de haber realizado la inversión, Luisa Fernanda W quiso saber cómo iba el supuesto negocio y, sin darle vueltas al asunto, le habló a su amigo para preguntarle. A lo que él le contestó: “No, cómo te parece Lu que la plataforma está un poco caída, la inversión está como rara, no sé qué está pasando con el tema de los dineros invertidos. Pero no te preocupes que esto se va a solucionar”. Por supuesto, la influenciadora empezó a sospechar.



La verdadera respuesta a todas las preguntas de la creadora de contenido llegó cuando, preocupada por su inversión, decidió crear un perfil falso para conocer a detalle en qué andaba su amigo -luego de que este la bloqueara de Instagram-. Lo que se encontró fue, nada más y nada menos, que el hombre estaba “viajando como si nada”.

Aunque intentó contactarlo por todos los medios posibles, todo parece indicar que, a día de hoy, no existe rastro del que Luisa ha decidido catalogar como otro “estafador de Tinder”. Eso sí, no dudó en enviarle un contundente mensaje.



“Camilo, si estás viendo esto, págame. Abusaste de mi buena fe”, concluyó Luisa Fernanda W y, segundos después, se bajó un poco las gafas blancas que llevaba puestas para lanzar una mirada que, algunos, interpretarían como inquisidora.

Los comentarios por parte de sus seguidores tampoco se hicieron esperar. Desde aquellos que lamentaron lo sucedido hasta aquellos que cuestionaron el motivo de su ahorro, los internautas se despacharon con reacciones de todo tipo.



“Súper que cuentes esto para que no caigamos y para que la gente se de cuenta que también has pasado por fracasos”, “Espero que Camilo invierta mejor la platica y no la haya botado en un bolso” y “Algunas personas prefieren tener dinero de otro y perder amistades”, son algunos de los comentarios que se leen en el clip que la influenciadora compartió con la siguiente descripción: “Amigos, que jamás les pase esto. Por eso siempre asesórense de la mejor manera ante cualquier decisión”.

