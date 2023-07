Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una de los relaciones más estables de la farándula. En su historia de amor han tenido la oportunidad de ser padres en dos ocasiones, primero con Máximo en 2020 y luego con Domenic en el 2022.



Recientemente, varios de sus seguidores les han comentado que si van a tener un tercer hijo, incluso, han especulado de que Luisa Fernanda podría estar embarazada.

Por esta razón, la creadora de contenido y empresaria utilizó su cuenta de Instagram para aclarar los rumores que han circulado en las redes sociales.



“He recibido muchos comentarios todo el tiempo de pa’ cuándo el tercer bebé, que yo digo: 'Dios mío, ¿en serio la gente cree que uno se quiere llenar de bebés?', si es la voluntad de Dios, perfecto, eso va. Pero si no, yo estoy perfecta con dos hijos, no quiero por ahora buscar un tercer bebé”, afirmó.



Asimismo, comentó que los rumores iniciaron por qué en los últimos días su abdomen luce hinchado y por esa razón muchas personas piensan que podría estar embarazada.



(Lea también: A Luisa Fernanda W le recuerdan a Legarda en el 'reality' en el que participa).

“A lo que voy con esto es que cuando a uno lo ven así (mostró su abdomen) con esa medio pancita que le sale a uno cuando está en sus días, todo el mundo empieza a ser comentarios de estas embarazada. Eso es súper incómodo, yo no sé niñas, pero a mí cuando estoy en mis días me pasa que retengo demasiados líquidos... pero no significa que uno esté embarazada”, aseguró.



(No deje de leer: Luisa Fernanda W reveló el reality en el que participará junto a Sebastián Caicedo).



Por último, comentó que no tiene planes de tener un tercer bebé y que el cuerpo de la mujer suele cambiar bastante cuando tiene el periodo. “Se me empieza a hinchar esta zona que me miro al espejo y parezco como con tres meses de embarazo, pero no significa que uno este embarazo”, comentó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

