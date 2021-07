Luisa Fernanda W aclara que no está embarazada

La reconocida creadora de contenido Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) salió a aclarar en sus redes sociales que no está embarazada, después de varios comentarios sobre su peso actual.



La paisa subió un video bailando en su cuenta de Instagram y en la descripción de la publicación hizo frente a las críticas e invitó a sus seguidores a "dejar de presionar a las mujeres con su cuerpo".



La 'influencer' habló sobre su peso y aseguró que ha subido algunos kilos. Igualmente, aceptó que la recuperación de su último embarazo "no ha sido fácil" y es un proceso largo. Sin embargo, se mostró agradecida porque se ha recuperado "muy bien en poco tiempo" a pesar de que no tiene el cuerpo "ideal".



"Todas somo bellas como sea. Naturales, operadas, flacas, gordas. COMO SEA", enfatizó antes de aclarar que por ahora no está embarazada ya que, si lo estuviera, "no me hubiera metido la fiestota que me metí en mi cumple".



Por último, aseguró que si vuelve a quedar embarazada lo compartirá con sus seguidores "con mucha felicidad".

