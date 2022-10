Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están esperando la llegada de su segundo hijo, Domenic. El pequeño nacerá en las próximas semanas y los papás ya se encuentran preparando el momento.



La pareja tiene un hijo, que cumplirá dos años este mes de octubre. A pesar de la experiencia, la influenciadora ha expresado en varias oportunidades que este embarazo ha sido un mayor desafío que el primero.



(Siga leyendo: El 'madrazo' que se le salió a 'Alerta' en cámara escondida).

Hace unas semanas, anunció que tuvo que ser hospitalizada de urgencia por complicaciones que no reveló. Aunque ya se encuentra bien, explicó que se tomará un tiempo para terminar la gestación con calma y en reposo.



En su cuenta de Instagram Luisa admitió que debido al avanzado estado de su embarazo, ha sido víctima de las hormonas. Agregó que le molesta el tamaño de su barriga y que ha desarrollado disgusto por cierto tipo de olores y comida.



En una grabación que compartió con sus seguidores, le preguntó a su pareja, Pipe Bueno, qué opinaba de su aspecto físico. El cantante aseguró que los cambios en la influenciadora no eran notorios para él.



(Más: Lincoln Palomeque: el nostálgico mensaje con el que recordó a su madre en redes).



“Como ya estoy en mis últimas semanas del embarazo, me siento super llena, el único que dice que no, que yo no estoy llenita, que para nada, es Pipe… Amor, ¿Tú por qué me dices mentiras?”, expresó Luisa Fernanda.



El artista se mantuvo en su posición y afirmó que en comparación con otras barrigas de embarazo, la de la antioqueña es de tamaño normal. Además, dijo que la cara de Luisa se ha mantenido igual y que él también ha subido un par de tallas.

Facebook Twitter Linkedin

Hace unas semanas celebraron el primer aniversario de su restaurante 'Rancho Mx', ubicado a las afueras de Bogotá. Foto: Instagram: @luisafernandaw

El efecto del embarazo

Luisa Fernanda W se abrió a sus seguidores y admitió que en las últimas semanas ha sido muy dura consigo misma. El cambio físico la ha afectado psicológicamente y no se siente igual. Por esta razón, le pidió consejos a las mujeres que ven sus videos y que están pasando por lo mismo.



(También: ¡Nació Apolo! Mau Montaner se conviertió en padre por primera vez).



“¿Qué consejos dan esas mujeres que no se dan duro a sí mismas o que simplemente se aman tal cual viven sus etapas? Yo me amo en todas mis etapas, pero, a veces, me tiro duro. No sé si a ustedes les pase”, preguntó.



Laa joven ha dejado de hacer ejercicio y se ha dedicado a mantenerse en reposo las últimas semanas. La poca actividad física le ha causado estrés y le ha quitado uno de sus espacios de desahogo.



“Le dicen a uno: ‘Disfruta tu embarazo’. Lo que yo disfruto de mi embarazo es darle vida a mi hijo, brindarle la mejor energía. Lo que me pasa a mí, hormonalmente, no tiene nada que ver con él. Pero, a veces, a uno le dicen: ‘disfrútate tu embarazo’ y de repente a uno todo le huele… Uno tiene hormonas en el techo. Entonces, no es tan fácil disfrutar un embarazo. En cuanto a temas de síntomas y cambios físicos, hormonales y en todo sentido”, concluyó la influencer.



La famosa confesó que a veces le cuesta aceptar el proceso y los cambios de ánimo que ha venido padeciendo. Agregó que se siente orgullosa de llevar a su hijo, pero que está cansada de los síntomas del embarazo.

Más noticias

El actor Eugenio Derbez se está recuperando de una fractura

‘Tiktoker’ Shaarza Moriel reveló supuestos chats con el cantante Anuel AA

Salió mal: Hombre propuso matrimonio y lo cachetearon por una razón

Maluma se refirió a sus deseos de ser padre: ‘Siento que puede ser pronto’

Tendencias EL TIEMPO