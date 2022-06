Gracias a su constancia y trabajo durante varios años en las redes sociales, la 'influencer' Luisa Fernanda W ha cumplido sus metas y agradece a la gran comunidad que tiene en redes sociales.



A sus 28 años, la joven paisa ha hecho crecer una marca propia de cosméticos y cuidado personal. Negocios alternos a su trabajo principal como generadora de contenidos en las redes sociales. Con esto ha intentado desmarcarse de la fama que tiene su pareja el cantante Pipe Bueno.



Muchas personas creen que el éxito en los negocios de Luisa Fernanda W es pura suerte; sin embargo, tal como ella misma lo aclara necesitó más de 10 años de trabajo y persistencia para obtener resultados favorables.



Sus primeros trabajos

Luisa Fernanda W estudió Comunicación Social en Medellín, a la par que grababa videos para sus redes sociales. En ese momento, ella desconocía que años después este tipo de contenidos digitales la convertirían en una de las 'influencer' más reconocidas en toda Colombia.

La paisa señaló, a través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus Historias de Instagram, que antes de su éxito como 'influencer' trabajó en una peluquería.



"Yo empecé desde cero, yo también fui empleada. Antes de emprender y de tener mi negocio, me tocó aprender siendo empleada", indicó Luisa Fernanda.



"Para darme gusto hoy día me toca ahorrar mucho. No crean que esto ha sido fácil, yo también fui empleada y me ha parecido maravilloso. Uno poco a poco va escalando. Hace muchos años trabajé en almacenes, fui administradora de una peluquería”, añadió la 'influencer' de 28 años, quien actualmente está esperando su segundo hijo con el cantante Pipe Bueno.

