La vida de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se ha vuelto una aventura desde que son padres de sus dos hijos: Dominic y Máximo. La pareja suele ser muy activa en redes sociales y normalmente muestran como son sus días con sus dos pequeños.

En esta ocasión, la ‘influencer’ contó en sus redes sociales una historia chistosa de cuando se quedó sola en la casa con sus dos hijos. Comenzó diciendo que en ese momento no había nadie más en su hogar porque Pipe tenía una presentación en Venezuela.



“Como les parece que yo estaba dormidita, normal, con mis niños y siento que algo me está caminando”, contó. La creadora de contenido se despertó y revisó rápidamente que era lo que tenía en la mano y se dio cuenta que una araña de un tamaño considerable estaba encima de ella.



Luisa empezó a gritar y a sacudir su mano. Pero el animal cayó encima del pijama de su bebé Dominic. Así que rápidamente lo alzó y sacudió para quitarla, pero esta cayó encima de la cobija de él. Luego volvió acostar al niño y cogió la cobija para que la araña se cayera, pero seguía aferrada a ella.



“Cuando cojo yo un pañito húmedo, pues así como a las carreras, y se lo pongo a la araña”, narró la joven. Aunque, ella no quería hacerle daño, tuvo que matarla porque estaba muy asustada.



Luego de esta terrible experiencia con el insecto, la mujer comentó que para rematar su noche su hijo mayor, Máximo, se cayó de la cama.



“Yo siempre que duermo con Máximo le colocó unas almohadas al borde de la cama para que no se me caiga. Pues se me había olvidado poner las almohadas. Cuando de repente yo siento como un golpe y Máximo ‘¡Ahhh!’ y se me cae el niño de la cama”, relató.



Luisa explicó que afortunadamente su cama no es alta y que casi todo el piso de su cuarto tiene alfombra, así que el pequeño no se golpeó duro. Por último, Luisa describió esa noche como de “perros” y confesó que estaba destruida, pues no había podido descansar bien.



Este video tiene 2.3 millones de reproducciones y ha acumulado todo tipo de comentarios. “Si me reí un ratito”, “Yo pensé que iba a desmaquillar a la araña”, “Jajajaja me hiciste la mañana, me reí, perdón espero que tus niños esté muy bien”, “Jajaja identificada al 100 cuando me quedo sola con mi hijo, juepucha me pasa de todo, solo pasan esas cosas cuando no está mi esposo”, se leen en los comentarios.

