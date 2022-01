En la tarde del domingo 16 de enero de 2022, se hizo viral la denuncia pública que hizo Luisa Cortina, una modelo y exparticipante del reconocido programa de televisión ‘Guerreros Colombia’, cuando encontró su vehículo estacionado en el parqueadero del Centro Comercial Fontanar, en Chía, a las afueras de Bogotá.

Lo sorprendente del caso, es que el automotor debía estar en reparación en el concesionario y no de ‘paseo’ en el estacionamiento de este reconocido ‘mall’ de Cundinamarca.

Luisa Cortina fue una exparticipante del programa 'Guerreros Colombia', que se presentaba por el 'Canal 1'. Foto: Instagram

Ahora bien, según lo mencionado por la modelo, pudo enterarse de la situación al salir de una sesión de fotos, pues le llegó una notificación a su celular que le daba la bienvenida a Fontanar, debido a que ella posee un dispositivo de pago automático en peajes y algunos puntos de parqueo.



En un principio pensó que podía ser un error, pero quiso corroborar con sus propios ojos lo que estaba pasando, por lo que cogió la llave de repuesto de su camioneta y se dirigió hasta ese lugar. Minutos más tarde, confirmó lo que para ella era imposible: su carro estaba siendo usado por otras personas.



“Cómo la ven queridos, mi camioneta está en el concesionario hace un mes y vean donde me la encuentro, en Fontanar, tan bellos”, afirmó Cortina en su cuenta de Instagram.



Pero eso no fue todo, ya que al abrir la cajuela del automotor se pudo dar cuenta que estaba llena de maletas e implementos de viaje, lo que la hizo pensar que su vehículo fue usado para pasear.



“Se supone que mi camioneta estaba en el taller hace un mes y vea dónde me lo encuentro, y aparte estaban de viaje, ¿no?, porque tienen el baúl lleno de maletas ¡Esto es un robo! ¡Me robaron el carro y lo encontré en Fontanar! (...) Y lo peor de todo es que no fue con un taller cualquiera”, explicó.

La propietaria también afirmó que las personas que ‘secuestraron’ su camioneta, pudieron haber ocasionado un accidente o cometer algún ilícito, que podrían recaer sobre ella por ser la propietaria.



Cortina se comunicó con la policía que hizo presencia en el lugar de los hechos, junto a un representante legal de la reconocida marca de concesionarios, quien la está acompañando en el proceso jurídico del suceso.



A pesar de todo, el concesionario no ha dado una respuesta formal a la opinión pública más allá de haberse apersonado del caso en las instalaciones de este reconocido centro comercial.



Por su parte, Luisa ya interpuso la denuncia ante las autoridades competentes.



" Estas cosas no deben pasarle a nadie, tenga el carro que sea y la marca que sea. Esto es muy importante para mí informarlo, no porque quiera algún tipo de beneficio, sino porque es algo que la gente debe saber", dijo Cortina en sus historias de Instagram.



En medio de la polémica, se supo que fue un encargado de la empresa, quien había tomado el automotor de la modelo con la excusa de estar realizando una prueba de ruta para verificar los arreglos. Algo que no fue muy creíble para la propietaria, pues según manifestó en redes sociales, el responsable del malentendido supuestamente se encontraba en cine.



"Esa camioneta ya no la voy a recibir más. Lo único que queda es llegar a un acuerdo con la empresa y tomar una decisión", manifestó la modelo.



" Estaba muy molesta y triste porque llevo un mes sin mi carro. Ver la situación me entristece porque abusaron de mí confianza" agregó



Entretanto, se confirmó que la camioneta quedó en el Centro Comercial Fontanar a mano de la representante legal de la marca.

