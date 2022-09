Luisa Chimá y ‘Epa Colombia’ siguen en el ojo del huracán luego de las declaraciones de Daneidy de hace unos días. En sus redes sociales lanzó fuertes indirectas en contra de otros colegas influenciadores.



Las afirmaciones de la bogotana hicieron creer a muchos que se dirigían hacia Luisa Chimá, una empresaria que se ha hecho reconocida en los últimos meses. En TikTok, Luisa suele publicar sobre sus experiencias pautando con otros creadores de contenido.



La antioqueña tiene más de 690 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram: @luisachima

Poco a poco, el rifirrafe entre las dos fue subiendo de tono y cada vez han sido más directas en sus críticas. Esta vez fue el turno de Chimá, que publicó un video en su cuenta de TikTok, refiriéndose al tema.



“¿Qué me puede importar lo que esta persona piense de mí?”, escribió Chimá en la descripción de uno de sus videos.



La grabación es una serie de imágenes de los escándalos conocidos de ‘Epa Colombia’. Primero mostró el famoso caso de vandalismo de hace unos años y siguió con un lío judicial por secuestro en el que se vio envuelta la creadora de contenido.



También incluye un corto de un bar al sur de la ciudad, del que Daneidy supuestamente robó unas cervezas hace años. Chimá no olvidó agregar las denuncias de algunas personas a los productos capilares de ‘Epa’



“Amenaza personas porque dice tener una mafia que la respalda. ¿Y ustedes creen que me preocupa lo que piense de mí?”, concluyó Luisa.

Las declaraciones de Epa

‘Epa Colombia’ encendió la polémica hace unos días luego de que publicó un video en su cuenta de TikTok expresándose sobre otros creadores de contenidos. Daneidy criticó a aquellos que hablan mal de los que venden publicidad.



“Quiero dar como un consejo a esos influenciadores, modelos, bueno, a todas esas personas que tienen seguidores y venden publicidad. Ustedes ni siquiera deberían comprometerse con seguidores, ni con ventas, para que luego no estén hablando de usted diciendo ‘Qué tal me fue pautando con Cintia Cossio’, Un ejemplo, Cintia. ‘¿Qué tal me fue pautando con La Suprema?’ para que después estén hablando que ustedes no generan ventas y ustedes sí prestando su buen nombre”, manifestó.



Las afirmaciones de Barrera fueron para muchos una clara insinuación del trabajo de Luisa Chimá. Incluso, uno de los últimos vídeos de la empresaria paisa fue precisamente sobre su experiencia pautando con Cintia Cossio.



“Sé que esto no me debería importar porque yo no vendo publicidad ni nada, solo que me da... ay, amiga, hay muchas personas que viven de esto, pautando, recomendando un producto, consiguiendo seguidores, todos los días luchando y sacando una idea… para que luego salgan hablando mal de tu trabajo”, finalizó ‘Epa’.



Luisa Chimá lleva años trabajando con productos que se venden por internet. Desde hace unos meses decidió abrir un canal de TikTok para contar sus anécdotas con otros influenciadores reconocidos.

