Reguetonero Kevin Roldán está en Cartagena con exnovia de La Liendra

La ‘influencer’ Luisa Castro, exnovia del ‘youtuber’ La Liendra, es tendencia en redes sociales y genera polémica por su supuesta relación con el reguetonero Kevin Roldán.

Los rumores de este noviazgo se generaron el pasado 14 de octubre, pues se encontraron en Cartagena, donde fueron para disfrutar de unas vacaciones y para que Roldán promocionara su nuevo sencillo, ‘Medellín’, por medio de videos alrededor de la 'ciudad heroica'.



Las afirmaciones de la relación surgieron después de algunas historias que compartió cada uno de los implicados en sus cuentas de Instagram. Las ‘stories’, que se subieron por separado, los mostraban saltando en un trampolín en la sala de un apartamento, el cual se veía muy similar en ambas publicaciones.

Ante las especulaciones, los jóvenes contestaron con varias historias y una publicación en las que aparecen juntos frente a un espejo.

Así confirmaron que sí están en el mismo lugar, pero se desconoce la razón. La imagen que subió el reguetonero fue acompañada con un emoji de un beso con corazón, mientras que la historia que subió la joven pereirana fue acompañada de dos emojis de fantasma.



Esta revelación causó reacciones de todo tipo en redes sociales. Algunos se arevieron a asegurar que la influenciadora solo estuvo con La Liendra por interés.



@_Gus7rg tuiteó: “Luisa Castro es la inspiración de las bendecidas y afortunadas: 'Como empezó / Como va'”.

Luisa Castro es la inspiración de las bendecidas y afortunadas:



Como empezó /// Como va pic.twitter.com/Udup4cA1ZA — Gus Gus (@_Gus7rg) October 15, 2020

“Menos mal La Liendra decía que sabía lo que tenía al lado y que no era por fama”, trinó @CarloJamparo.

Menos mal La Liendra decía que sabía lo que tenía al lado y que no era por fama 🙊 pic.twitter.com/hbotxdCCUe — La Diva de Colombia 💅 (@CarloJamparo) October 15, 2020

@_Natafen tuiteó lo siguiente: “Me despierto, entro a Twitter y veo que Luisa Castro y Kevin Roldán son tendencia”.

Me despierto, entro a Twitter y veo que Luisa Castro y Kevin Roldán son tendencia pic.twitter.com/tFAnxEBe4d — Talía (@_Natafen) October 15, 2020

La usuaria de Twitter @chimba_pa_todos escribió: “Luisa Castro sube una historia con Kevin Roldán: ya los casaron y les hicieron 7 hijos jajajajajaja”.

Luisa Castro sube una historia con Kevin Roldan y ya los casaron y les hicieron 7 hijos jajajajajaja — Valentina (@chimba_pa_todos) October 15, 2020

La pereirana tuvo una relación con Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, hasta julio de este año, cuando ambos confirmaron su rompimiento en sus cuentas de Instagram.



“Me hace falta esa persona, y si ya no está no es porque sea mala o yo sea malo, simplemente es porque las cosas ya se tenían que acabar, no hay una explicación más y si les voy a aclarar que no hubo infidelidad ni por el lado de ella, ni por el lado mío”, fue lo que expresó en un video el ‘youtuber’.

Simplemente es porque las cosas ya se tenían que acabar FACEBOOK

Por su parte, la ‘instagramer’ dijo en sus historias: “Les cuento que mi relación llegó a su fin y quiero aclararles que no fue por infidelidad de parte mía, ni de parte de él. Una relación no solo se acaba por una infidelidad sino por muchas otras cosas”.

