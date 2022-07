La creadora de contenido Luisa Castro ha construido en los últimos años una gran base de admiradores y fanáticos. La modelo cuenta con más de cinco millones de seguidores en Instagram.



En sus inicios, Luisa divertía al público con los videos que subía a sus redes pero desde hace unos meses decidió seguir la carrera de modelaje.



Hace tan solo unos días, las fotografías de Castro desfilando para la marca La Rue fueron expuestas en las pantallas del Times Square de Nueva York. La mujer utilizó sus redes para hablar sobre este importante momento de su vida.



“No saben el grito que pegué cuando vi esto. GRACIAS DIOS, en serio aún no me lo puedo creer! Llegó primero a Estados Unidos mi imagen que yo. Solo quiero agradecerles por estar siempre conmigo en todo, porque me ayudan a cumplir mis sueños” escribió la pereirana en una publicación.



Desde que empezó en el modelaje, Castro se mostró más privada con su vida personal. Tanto así que no ha vuelto a hablar de relaciones amorosas. Sin embargo, todo parece indicar que esto estaría cambiando para la creadora de contenido.



¿Nuevo novio?

En una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Luisa Castro habló sobre algunos detalles personales. Uno de los cibernautas aprovechó y la cuestionó sobre si tenía pareja.



Ante la insistencia de los usuarios de esta red social, Castro le confesó a sus seguidores que ya llegará el momento de mostrarles a su nuevo amor.



"Cuando llegue el momento de compartirles ese aspecto de mi vida, se los mostraré, ahora no es el momento" expresó la influenciadora.



La pereirana utilizó la misma historia para quejarse sobre el tipo de interrogantes que recibe. Según lo que dijo, la mayoría son sobre su vida privada.

