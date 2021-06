Luisa Castro compartirá contenido erótico en página similar a OnlyFans

Cada vez más artistas, ‘influencers’ y celebridades se han animado a vender contenido exclusivo en plataformas como OnlyFans. Aunque en la mayoría de casos se trata de material sexual, no es el único tipo de contenidos que se puede compartir.



Esto mismo hizo la influenciadora pereirana Luisa Castro, quien creó su propia página para publicar contenido erótico y por el cual sus seguidores tendrán que pagar una suscripción.



Se trata del portal web luisacastroexclusive.com, en el cual la joven, de 20 años, ha publicado 32 contenidos que solo podrán ver quienes paguen una mensualidad de 9,99 dólares (cerca de 36 mil pesos colombianos).



El anuncio lo hizo el pasado domingo 13 de junio a través de su cuenta oficial de Instagram, en la cual acumula cerca de 5 millones de seguidores.



"¿Adivinen quién tiene su propio sitio web? No están preparados para lo que se viene en mi página, así que los que tanto me pidieron contenido exclusivo, ahí lo tienen", se lee en publicación de la ex novia del también 'influencer' colombiano 'La Liendra',



La explícita fotografía en la que se le ve con una sensual lencería negra ha generado controversia en redes sociales, ya que las opiniones están divididas.



Hay quienes apoyan el emprendimiento de Castro y mencionan que esta es una forma de empoderamiento femenino; no obstante, otros aseguran que esto puede llegar a desdibujar la marca personal de la influenciadora.



Lo cierto es que en la misma publicación Luisa aprovechó para enviar un mensaje directo a sus críticos:



“Hasta los haters son bienvenidos aquí ¡Ahora sí van a tener de qué hablar! Nos vemos allá y estaré hablando con todos por el privado de mi página, porque a veces por aquí es muy difícil responder tantos mensajes como quisiera”, agregó.



