Desde hace bastante tiempo en redes sociales se ha especulado que la modelo Luisa Castro y el cantante urbano Reykon tienen una relación. Sin embargo, parece que los famosos están cansados de ocultar su amor y han decidido confirmar su relación al publicar una foto juntos en estas navidades.

Los rumores de Reykon y Luisa empezaron desde finales de 2021 luego de que la ‘influencer’ terminara su relación con ‘La Liendra’. Aunque, estos chismes nunca fueron confirmados, los seguidores de ellos compartían algunas casualidades tales como: que ambos estuvieron en el mismo lugar o que Luisa estaba usando una camisa del cantante.



Sin embargo, este jueves 29 de diciembre la ‘influencer’ compartió en sus historias de Instagram la primera foto en la que ambos aparecen juntos. Castro publicó un collage, la foto de arriba es de ella con su familia y la de abajo, está ella con el cantante y de fondo los familiares de la modelo. Además, esta publicación la acompañó con tres emojis: una cara de enamorada, un corazón flechado y unas manos levantadas.



Esta imagen ha sido reposteada por varias cuentas de entretenimiento y los internautas no han dudado en dar su opinión sobre este tema, incluso, hay personas que han criticado a ‘La Liendra’, quien recientemente había dado su opinión de la supuesta relación de su ex pareja.



“Me encanta”, “Pasó de Renault a Mercedes”, “Cualquier es mejor que La Liendra”, “Amo que ella nunca hablo mal y siempre actúo súper madura”, “Me encantan pero ojalá sigan cuidando su relación y la mantengan en privado”, “Gracias a Dios… Ella es divina y se ven hermosos. Merece un hombre a su nivel de belleza, La Liendra la bajaba de nivel”, se lee en la publicación.



¿Qué opina ‘La Liendra’ de la nueva relación de su exnovia?

El pasado 9 de noviembre, Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como ‘La Liendra’, había comentado en su Twitch que le parecía extraña la unión de Luisa y Reykon, pues él los había presentado. Sin embargo, aclaró que ella es libre de salir con la persona que quiera, pues su relación terminó hace tiempo y él ahora está saliendo con la ‘influencer’ de maquillaje Dani Duke.



“Por ahí me pillé un chiste, pero a mí no me importa ya esto, de verdad. A mí no me importa qué está pasando entre ellos o no, pero ahí es cuando dice uno: ‘pero si yo los presenté’. Pero bueno, que sean felices, de eso se trata la vida, de superar y de avanzar”, comentó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

