Luis Miguel sufre fuerte caída en pleno concierto en la Ciudad de México

El pasado 25 de noviembre, el cantante Luis Miguel se volvió tendencia en las redes sociales debido a que sufrió de una caída mientras dada su concierto en la Arena CDMX de la Ciudad de México. Algo que ha preocupado a sus fanáticos, pues temen que se haya lastimado gravemente.



Vale la pena mencionar que en el pasado mes de abril el cantante mexicano anunció su gira, la cual tendría 65 conciertos en Norte y Suramérica. Actualmente, se encuentra en Ciudad de México, donde realizara algunos shows en la Arena CDMX.

En sus conciertos, el también conocido 'Sol de México' ha deleitado a sus fans con los éxitos más representativos de su carrera artística, tales como: Suave, Hasta que me olvides, No me puedes dejar así, Ahora te puedes marchar, La chica del bikini azul, Cuando calienta el sol, entre otros.



Sin embargo, en su quinto concierto, Luis Miguel sufrió de una terrible caída en el escenario. Según el medio 'El financiero', esta sucedió momentos después de terminar de cantar 'Ahora te puedes marchar', uno de sus temas más populares.



Por lo que se puede ver en los clips compartidos en las redes sociales, el artista iba a realizar uno de sus característicos movimientos, el cual consiste en girar su brazo y levantar una pierna. Sin embargo, en esta ocasión se resbaló y cayó de espaldas en el escenario.

En ese momento, se escucharon varios gritos de los fanáticos, quienes están preocupados de que algo grave le pudiera haber pasado. Además, en el recinto apagaron las luces y luego de unos minutos las volvieron a prender.



Tras su caída, Luis Miguel continuó su concierto sentado en el escenario, incluso, sus guitarristas lo acompañaron y se sentaron junto a él. Pero en medio de la canción se levantó y continuó su show con normalidad.



Como se mencionó anteriormente, estos videos se han vuelto muy populares en las redes sociales y ha generado diferentes comentarios de los internautas.



"Hasta para caerse tiene estilo"; "Mi chulo, espero no se haya lastimado"; "Luis Miguel siempre es único y profesional, la verdad, por algo es el sol, le guste a quien le guste"; "Y aquí, es donde nuestro Luismi, nos enseña.. Que sí caemos.. Hay que caer con estilo y levantarnos con la mirada en alto", se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

