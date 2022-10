Luis Miguel es una de las voces más reconocidas de Latinoamérica y de la música hispana mundial. El mexicano ha sido famoso, entre otras cosas, por la privacidad con la que vive su vida.



De su intimidad se conoce poco, lo que siempre ha invitado a diversos rumores por parte de sus fanáticos. Ahora medios de su país están especulando que el cantante estaría enamorado y se dirigiría al altar.



A pesar de no ser una relación pública, el romance con Paloma Cuevas llevaría unos cuantos meses. La diseñadora española es una vieja amiga de Luis Miguel e incluso es la madrina de una de las hijas del artista.



La mujer se divorció hace poco de Enrique Ponce, lo que animó al intérprete de ‘Hasta que me olvides’ a invitarla a salir. La pareja habría pasado de una amistad al amor en cuestión de semanas.



En el verano de este año, entre junio y septiembre, fueron vistos paseando por las calles de Marbella, en España y en supuestas citas secretas en México. Ninguno de los ha confirmado el romance.



Las discretas vacaciones de Paloma Cuevas y Luis Miguel en Marbella https://t.co/YC4aO69JyJ pic.twitter.com/hqgjumaPWu — CHIC (@ChicRevista) September 6, 2022

El cantante Luis Miguel durante un concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Las supuestas pruebas

Medios mexicanos han estado al tanto de todos los detalles del noviazgo en las últimas semanas. Ahora el portal ‘De Primera’ afirmó que el matrimonio entre los famosos sería inminente.



"Mucho se ha rumoreado últimamente, estoy en posibilidades de confirmarle que esta semana Luis Miguel entregó el anillo de compromiso a Paloma Cuevas. Están preparando la boda por todo lo alto, no sé si por la iglesia o no, pero podría ser una boda en España y otra en México. Lo puedo confirmar", señaló el periodista Gustavo Adolfo Infante.



Los rumores empezaron a sonar a principio de mes después de que Paloma Cuevas escribiera un críptico mensaje en su cuenta de Instagram. En los comentarios de una publicación, habló de ella misma en tercera persona.



“Luis Miguel le ha dado el anillo a Paloma. Te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no ha dicho que sí. Todos los amigos sabíamos que era el amor platónico, que siempre fue ella y ahora está libre”, expresó.



La diseñadora aseguró en ese momento que habían suplantado su identidad. Sin embargo, algunos creen que se trató de una equivocación de su equipo de comunicaciones.

