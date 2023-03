Luis Miguel, el famoso cantante mexicano, se encuentra en las principales portadas de los periódicos mexicanos, pues recibió una orden de arresto en su país. La orden de detención fue efectuada por su ex pareja Aracely Arámbula, debido al incumplimiento de la cuota alimentaria para sus dos hijos, Daniel, de 15 años, y su hijo menor, Miguel, de 13.



Se dice que el artista adeuda aproximadamente 250 mil dólares a sus hijos, lo que equivale en pesos colombianos a 1.186.967.500,00 pesos. Vale la pena recordar, que Aracely mantuvo una relación con el famoso cantante hasta el año 2009, dejando como fruto de su amor dos niños.

En mexico se imitió una orden de captura contra 'El Sol de México'. Foto: Néstor Gómez

En mexico se imitió una orden de captura contra 'El Sol de México'. Foto: Néstor Gómez

Arámbula, su ex pareja, decidió llegar a un acuerdo para no colocar dicha demanda, pero su idea no resultó, pues Luis Miguel nunca pactó como él iba a cumplir con sus obligaciones con sus hijos y con su anterior familia.



Por esto, el abogado de Aracely Arámbula llevó a cabo dos demandas en los últimos meses del 2021, la primera en México, país donde se encuentran sus hijos, y la segunda en Estados Unidos, donde reside el cantante mexicano.



En la actualidad, el cantante tiene una orden de arresto por no cumplir con la manutención de estos dos jóvenes. Esto ha causado que en los medios de información y en las redes sociales se opine sobre su caso, ya que manifiestan que como un hombre tan famoso, y supuestamente con dinero, no puede pagar una mensualidad para ayudar a vivir de una mejor forma a sus dos pequeños hijos.

(Siga leyendo: Famosos que se han visto envueltos en casos de demandas por difamación

El abogado de su exesposa dejó establecido que gracias a sus contactos y sus influencias evitará esa vergonzosa situación en contra de Luis Miguel, pues si lo ven siendo arrestado, su vida como artista se iría para el suelo.



Pero eso no es todo, ‘Diez Minutos’ un medio español aseguró que el cantante de 52 años tendría otra demanda y mucho peor, ya que hace unas semanas en un comunicado mostraron que existía otro proceso legal en su contra. Se trata de una demanda por incumplimiento de contrato, cuya multa supera los seis millones de dólares.



(Tenemos para usted: Las dos latinas que están en la lista de las mujeres del año de la revista Time).



Según este medio, ‘El sol de México’ tenía pactado hacer una gira con Alejandro Fernández y cuando estaban a punto de anunciarla a sus seguidores, Luis Miguel habría decidido cancelarla por algunos problemas de salud que estaba presentado en ese momento.



Luis, desde hace unos años, viene presentado problemas económicos, así lo reconoce la famosa revista ‘TVyNovelas’, puesto que dio a conocer que el cantante tuvo que frenar sus excesivos gastos para no quedar en una trágica bancarrota.

