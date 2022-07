El cantante Luis Miguel, conocido como ‘El Sol de México’, fue visto con una mujer. Esto causó interés entre los internautas, quienes se preguntaban por la identidad de la joven, pues corría el rumor de un romance.La modelo resultó ser colombiana y no tardó mucho para que los medios los contactaran para saber más detalles sobre su relación.

Son pocas las veces que el artista es fotografiado. De hecho, es uno de los famosos que se encuentra bastante apartado de los medios cuando se trata de su vida privada.



Sin embargo, es inevitable que una u otra cámara lo capture. Esto fue lo que sucedió en 2018 cuando se encontraba en Miami, acompañado de la modelo, Alessandra Zurek.



Desde entonces, existe la duda de cuál es la relación que sostienen las dos celebridades.



Alessandra Zurek, por su parte, ha sido muy abierta en señalar la amistad que ha cultivado con el cantante.



No obstante, la mujer, también ha sostenido en varias entrevistas que en algún momento tuvieron una relación más allá de eso.

‘Ya llevamos siete años’: Alessandra Zurek.

De hecho, en diálogo con el programa ‘Despierta América’, la también diseñadora de modas dijo que sí sostuvo una relación amorosa con Luis Miguel.



“Nosotros somos amigos, ahora mismo somos amigos muy especiales, muy especiales”, señaló. La mujer y el cantante, según las declaraciones de la modelo, se conocieron en un restaurante al que los dos les gustaba ir.

“Yo veía a Luis Miguel el cantante, Luis Miguel la persona famosa, muchas veces nos habíamos visto, pero nunca nos habíamos hablado”, relató.



Además, contó que el artista es un indudable conquistador: “Es muy coqueto. Y fue que te mueres de la risa, yo fui al baño, él también entró al baño y ahí empezamos a hablar y duramos 45 minutos metidos en el baño hablando. Le dije, quiero tomarme una foto y él dijo ‘te voy a hacer un estudio’”.

“A él no le gusta que uno se tome una foto con él”, afirmó. Por esa razón se negó a compartir la fotografía.



Y finalizó: “No me dan celos porque hay muchas que dicen ser sus novias o sus amigas especiales y en realidad son mujeres que son solo amigas de él, pero no te puedo decir algo que él nunca me ha dicho de su boca ‘es mi novia, voy a empezar a salir con ella, voy a tener una relación con ella, no”, dijo.

