Los actores de la segunda temporada de 'Luis Miguel, la serie'

Los seguidores de ‘Luis Miguel, la serie’, producción inspirada en la vida del cantante mexicano Luis Miguel, están a la espera de la segunda temporada. Aunque Netflix ya confirmó que se estrenará en 2021, todavía no hay una fecha exacta.



Cabe recordar que Diego Boneta (Luis Miguel), Camila Sodi (Erika), Juan Pablo Zurita (Alex Gallego), César Bordon (Hugo López), Martín Bello (Tito) y Pilar Santacruz (Sophie) continuarán con sus papeles en la segunda entrega de la serie.



En sus redes sociales, la plataforma de ‘streaming’ reveló los nombres de los actores que se sumarán al elenco. Aquí le contamos de quiénes se trata.



(Siga leyendo: El hijo de la supermodelo Stephanie Seymour murió por una sobredosis).

Macarena Achaga (Michelle)

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Es una modelo, cantante, actriz y presentadora argentina recordada por su participación en la telenovela juvenil ‘Mis XV’ y por cantar en el grupo pop mexicano Eme 15.



Su carrera de modelo también ha sido exitosa, pues ha colaborado con revistas como Cosmopolitan, InStyle México y Elle.



Michelle, el papel que interpretará en la serie, es la primera hija de Luis Miguel.



(También: ¿De qué falleció el escritor de 'Los Simpson' y 'Malcolm'?).

Valery Sais (Michelle de niña)

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Con 10 años, esta actriz mexicana ya ha participado en grandes producciones como ‘Buscando a Frida’, 'Rubi, la serie’ y ‘Cuidado con lo que deseas’. Esta última también es de Netflix.



En la serie será la versión joven de la hija de Luis Miguel.

Fernando Guallar (Mauricio Ambrosi)

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



El actor y modelo, nacido en Valencia, España, le dará vida a Mauricio Ambrosi, músico argentino miembro del cuarteto Los Caligaris.



La carrera actoral de Guallar despegó en 2017 cuando participó en la serie ‘Amar en tiempos revueltos’, la cual estaba ambientada durante la guerra civil española.



(Puede ver: Telenovelas de Caracol y RCN para ver en internet en nueva cuarentena).

Pablo Cruz Guerrero (Patricio Robles)

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Es un actor mexicano que ha participado en varias películas y telenovelas. Dentro de las más reconocidas están ‘Cuando me enamoro’, ‘A que no me dejas’ y ‘From Prada to nada’.



En la producción de Netflix interpretará a Patricio Robles.

Juan Ignacio Cane (José Pérez)

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Este actor, nacido en Argentina, lleva varios años radicado en México.



Este no sería el primer trabajo que realiza con Netflix, pues participó en ‘Apache: la vida de Carlos Tevez’, serie basada en la vida del famoso futbolista argentino del Boca Juniors.



También participó en la serie ‘Perdida’, de la misma plataforma.



(Siga leyendo: ¿Quién era Richard Ramírez, el asesino de ‘Night Stalker’, de Netflix?).



En esta oportunidad será José Pérez, uno de los asistentes de Luis Miguel.

Teresa Ruiz (Azucena)

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Es una actriz y productora mexicana. Su papel más conocido fue el de Isabella Bautista en la serie 'Narcos', también de Netflix.



Estuvo a cargo de la producción de películas como ‘Nos vemos, papá’ y ‘Año bisiesto’.



En ‘Luis Miguel’ interpretará a Azucena, personaje del que aún no se han revelado mayores detalles.



(Lea también: Las películas de terror de Universal que podrán verse en YouTube).

Axel Llunas (Sergio Basteri joven)

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Es hijo del actor Marco Llunas y nieto del cantante español Dyango. Tiene 12 años.



Interpretará a la versión joven de Sergio Basteri, el hermano menor de Luis Miguel.



En entrevista con el programa ‘Ventaneando’, aseguró que estaba muy contento y emocionado con su participación en la serie.

Tendencias EL TIEMPO