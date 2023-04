Luis Miguel volverá a los escenarios en el transcurso de este 2023, por lo que sus fanáticos al rededor del mundo se preparan para volver a recibir a uno de los cantantes de habla hispana más reconocidos de los últimos 30 años.



El intérprete de ‘La incondicional’ acaparó la atención de los principales portales de entretenimiento por el rumor que se destapó en diciembre sobre su presunto matrimonio con Paloma Cuevas, la empresaria española a quien conoció en España y con quien se erradicó en territorio Ibérico.



La información fue suministrada por el programa “De Primera Mano”, asegurando que el compositor ya tendría respectivo anillo de compromiso e incluso se lo habría entregado a su prometida. Así las cosas, todo parece indicar que finalmente el ‘Sol de América’ ha encontrado el amor de su vida y las nupcias son inminentes.

La foto de Luis Miguel



Por otro lado, el pasado 19 de abril cumplió 53 años. Celebración que, al parecer, festejó por todo lo alto con personalidades del mundo del espectáculo internacional. Versiones apuntan a que el cantante alquiló una mansión a las afueras de Madrid, donde realizó una fiesta.

Al evento fue invitado Sebastián Yatra, quien estuvo acompañado de su novia Aitana Ocaña. Asimismo, la modelo Remedios Cervantes, la joyera Cristina Yanes y el exfutbolista del Real Madrid, Raúl González Blanco, con su esposa Mamen Sanz, informó Europa Press.



Lo que más llamó la atención del festejo fue una fotografía que se viralizó en internet rápidamente, pues internautas se sorprendieron con el supuesto cambio físico al que se ha sometido Luis Miguel.



Un Paparazzi lo captó saliendo en el auto del exfutbolista. En la imagen se puede ver el rostro del artista y su mano en el timón del vehículo. Algunos de sus fanáticos creyeron que se trataría de un montaje, pues el hombre que se ve allí tiene, según ellos, unas facciones muy diferentes a las del cantante.



“Pensé que era el duende verde”, “Lo admiro y me encanta desde niña, pero está foto no me gusta. Cuídenlas más es su imágen”, “No sabía que hacía sus fiestas de cumpleaños en el carro”, “Esta muy flaco! No me gusta. Muy chupado. Ojalá esté bien de salud” y “sos dientes se ven totalmente falsos, no es Luis Miguel el original”, fueron algunos comentarios.

Luis Miguel en su fiesta de cumpleaños. pic.twitter.com/QQNpJQaEcn — Best of Luis Miguel (@LUISMIARCHIVE) April 21, 2023

