La gira 'Luis Miguel: Tour 2023' marcó el regreso triunfal del 'Sol de México' a los escenarios, pero también generó inquietudes en relación con la salud vocal del artista.



Actualmente, la gira se encuentra en su tercera y penúltima parada en Estados Unidos, donde los fanáticos expresaron su preocupación por el estado de voz del artista.

El mexicano es considerado uno de los cantantes más destacados y taquilleros de todos los tiempos. Inició su gira en agosto en Argentina con un éxito inicial. Sin embargo, hacia el cuarto concierto, comenzaron a surgir signos de fatiga vocal.

Luis Miguel experimentó problemas de ronquera, lo que lo llevó a permitir una mayor participación del público en su espectáculo. A pesar de estas dificultades, cumplió con todas las fechas programadas.



Pese a eso, la verdadera alarma se encendió durante su estancia en Chile, donde se informó que había sido hospitalizado de emergencia debido a un severo caso de faringitis. A pesar de esto, continuó con todas sus presentaciones, lo que sorprendió a muchos.

El 15 de septiembre, el intérprete de 'La incondicional' llegó a Las Vegas para inaugurar la tercera parada de su gira en Estados Unidos en el Dolby Live at Park MGM, con un lleno total. Durante el espectáculo, las preocupaciones sobre su voz se intensificaron, ya que varios asistentes notaron que la ronquera que había experimentado previamente en Argentina y Chile volvió a hacerse presente.



De hecho, en las redes sociales circulan videos del concierto en los que se puede escuchar al famoso cantante esforzándose por alcanzar las notas altas y entregando el micrófono al público para que cantara en su lugar. Además, los arreglos de las canciones se ajustaron para evitar un mayor desgaste vocal.

Las reacciones de los fanáticos han sido mixtas. Mientras algunos elogian el esfuerzo del artista mexicano por cumplir con sus compromisos, otros se muestran cada vez más frustrados. Con más de 40 fechas programadas en la gira y la preocupación por la salud vocal del cantante, los fans comienzan a perder la paciencia, especialmente teniendo en cuenta los elevados precios de las entradas.

"Se entiende pero la verdad exageró en sus precios y eso no es justo, porque no le da la voz en cada concierto", "Sin voz, es una súper falta de respeto a los que pagamos buen boleto, por muy 'enfermo' que esté no se justifica", "Lo único que hace es manchar su carrera. Pagar una entrada ese precio y encontrarse esto", "Qué pena que cobrara un dineral y no cantó como se espera, lo ético hubiera sido posponer" y "Es un robo lo que están haciendo. Ni siquiera canta las canciones las está hablando", son algunas de las reacciones que se leen en las plataformas digitales.

Luis Miguel en Colombia

Con más de 65 conciertos agotados desde el inicio de su gira en 2023, Luis Miguel demostró su indiscutible poder de convocatoria y su atractivo para el público de todo el mundo. Ahora, Colombia tendrá la oportunidad de experimentar su show en vivo cuando el cantante se presente el próximo año en Bogotá.

El concierto de Luis Miguel en Bogotá está programado para el 17 de febrero en el Coliseo MedPlus, Antiguo Coliseo Live.



Se anunció una preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale!. Esta estará disponible a partir del 18 de septiembre.

Gradería Sector 121/122 (Numerada) Vista Parcial: $ 211.000 Gradería Alta Sector 103/108 (Numerada): $ 304.000 Gradería Alta Sector 100/102 (Numerada): $ 410.000 Gradería Baja Sector 100/108 (Numerada): $468.000 Gradería Sector 109/114 (Numerada): $527.000 Plata (Numerada): $585.000 Gradería Sector 115/120 (Numerada): $ 702.000 Oro (Numerada): $ 936.000 Platino (Numerada): $ 1'053.000 Diamante (Numerada): $ 1'170.000

El 'regalito' que le dejaron a Luis Miguel

Mientras que Luis Miguel se encontraba en una presentación en Chile, fue sorprendido con un 'regalito' por parte de una de sus 'fans', quien decidió lanzarle un brasier de color negro a la tarima.

El cantante, a quien tomó desprevenido el gesto de una de sus seguidoras, tomó la prenda en sus manos y, con una risa en el rostro, se la mostró a uno de sus compañeros de escena.

El curioso momento, como era de esperarse, no pasó desapercibido entre los usuarios de redes sociales, quienes también reaccionaron con humor ante el suceso. “Se nota que hace mucho no le pasa eso”, “No se lo esperaba” y “Ay, no, sus gestos me matan. Qué hombre tan guapo”, son algunas de las reacciones que se pueden encontrar.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal y Luis Miguel, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO