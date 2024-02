Luis Miguel causa furor en Perú al tomarse fotos y firmar autógrafos después de su show

El cantante Mexicano Luis Miguel en varias ocasiones ha sido tachado de prepotente y grosero al no saludar e interactuar con sus fanáticos en su gira de conciertos por Latinoamérica.



Pese a esos malos comentarios, el ‘Sol de México’ le ha regalado momentos inolvidables a sus seguidores, así como les pasó a sus fans peruanos, pues después de su concierto el domingo 25 de febrero decidió saludar a las personas que estaban en las afueras del Estadio Nacional.

Luis Miguel se despide de su público peruano 🇵🇪😍 pic.twitter.com/iahv8eMX6W — lordsolecito (@lordsolecito_) February 26, 2024

Este momento quedó registrado en miles de videos que realizaron sus seguidores y se puede ver que antes de abandonar el Estadio, el intérprete de 'Ahora te puedes marchar' decidió bajar de su camioneta y saludar a la multitud que lo esperaba.



Este gesto sorprendió a varios de los presentes, quienes no dejaban de gritar, incluso, hubo personas que trataron de correr para abrazarlo. Sin embargo, en el lugar había varios miembros de seguridad que impidieron que los fans se acercaron mucho a él.



En las grabaciones también se logra ver que el cantante mexicano no solo se limitó a saludar, sino que también accedió a firmar autógrafos y tomarse fotos con sus fanáticos.

El tarado que dice; “Luis Miguel no saluda ni se despide”

El mejor ☀️Callando bocas. Ídolo.!!!! No necesitas más, ya lo ganaste todo y diste un gran show en Lima, Perú. Bravo!! #LuisMiguel #LuisMiguelTour2024 #Lima #Peru #AHORA #luismiguelenlima pic.twitter.com/kNxRpmQgiR — Nicola Castagnino (@nicocastagninoj) February 26, 2024

Luego de su concierto del domingo, Luis Miguel fue a cenar con su novia, la diseñadora Paloma Cuevas, en un lujo restaurante.



Esto también sorprendió a sus seguidores, pues a principio de año se rumoreaba que ya no estaban juntos, pues ella despidió el año 2023 junto a su familia y no con el artista en Mayakoba, en la Rivera Maya, donde ofreció un concierto.



Luego de unos días de descanso, el 'Sol de México' retomará sus actividades el próximo 1 de marzo en Santiago de Chile, donde ofrecerá dos conciertos. Después continuará su gira en Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Estados Unidos, Canadá y España.

