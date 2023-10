Luis Fonsi, el reconocido cantante conocido por éxitos como 'Despacito' y 'Aquí estoy yo', captó la atención de sus seguidores en las redes sociales al compartir detalles de su intensa rutina de ejercicios.

Intensa rutina de ejercicios de Luis Fonsi

El artista boricua se encuentra inmerso en una nueva gira musical que lo llevará a través de varias ciudades de España y Latinoamérica, y decidió prepararse a conciencia para sus próximas actuaciones.

(Le recomendamos: Luis Fonsi celebra 25 años de carrera y ‘Pasa la página’).

En su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 14 millones de seguidores, Luis Fonsi compartió un vistazo a su rigurosa rutina de entrenamiento.



"Preparándome para los próximos conciertos que me tienen super emocionado", escribió el intérprete de 'Calypso' en la publicación.

El video mostró al cantante comprometido en una serie de ejercicios que abarcan desde entrenamiento cardiovascular hasta sesiones de levantamiento de pesas.

(Además: Luis Fonsi es comparado con uno de los villanos de la serie de House of Dragon).

Sin embargo, su enfoque va más allá de simplemente trabajar en su físico. Fonsi hizo hincapié en la importancia de la salud y la resistencia.



Sus entrenamientos están cuidadosamente diseñados para aumentar tanto su fuerza como su resistencia cardiovascular, lo que le permite ofrecer actuaciones enérgicas y apasionadas noche tras noche durante su gira.

(Le recomendamos: Usuarios molestos por participación de Luis Fonsi y Becky G en los Óscar).

La publicación en Instagram cosechó más de 80 mil 'me gusta' y generó cientos de comentarios. Entre los mensajes, varios seguidores felicitaron al artista por su dedicación y compromiso con su salud física.

“Tienes una excelente condición física, Luis”, “Mi motivación para empezar hacer los ejercicios”, “Qué motivación por tus fanáticos”, “Yo me muero si hago ese entrenamiento en el gimnasio “ y “Un excelente ejemplo”, fueron algunos mensajes por parte de los internautas.

Este año, el cantante cumplió 25 años de carrera. En diálogo con EL TIEMPO, echó la mirada hacia atrás y reflexionó sobre lo que este logro significa en su vida.

"Pienso en ese número y me pongo a recordar y revivir momentos que de repente se van olvidando por el camino. A veces no tenemos tiempo de parar y pensar en lo que pasó, porque vivimos a una velocidad tremenda y nunca podemos descansar.Pero estos 25 años me han obligado a abrir el álbum de fotos, a pensar en los viajes, los conciertos, los encuentros con la gente, a leer reportajes viejos a mirar videos de hace años", señaló para este medio.

Luis Fonsi habla de 'Pasa la página' y de 'Despacito'

Más noticias en EL TIEMPO

Checo Pérez se convierte en padre por cuarta vez: así dio la noticia a sus seguidores

Jarabe de Palo regresa en un emotivo tributo a Pau Donés junto a Pedro Capó

'Se desfiguró la cara': critican a Laura Acuña por 'excederse con filtros' en sus redes

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Nuevo Día, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



- EL NUEVO DÍA (GDA) EL TIEMPO