El pasado 9 de febrero el mundo de la televisión colombiana entraba en luto, tras conocerse la noticia de la muerte del actor Luis Fernando Múnera a los 73 años. Con más de 40 años en los medios de comunicación, logró hacerse un respeto entre las nuevas generaciones de actores y locutores por sus apariciones en importantes programas y películas.



El también locutor es recordado por su protagonismo en telenovelas icónicas como ‘El Bogotazo’, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, ‘Te voy a enseñar a querer’, ‘Calamar’, ‘La otra raya del tigre’, ‘Pandillas, guerra y paz’, entre otras tantas reconocidas producciones que marcaron a generaciones de colombianos.

Durante la memoria que se le está haciendo a Múnera a nivel nacional en diferentes espacios informativos, se recordó su prematuro matrimonio cuando tenía apenas 15 años. Durante una entrevista en la que participó para el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, recordó cómo conoció al que para él es el amor de su vida: Sara.



De acuerdo con su relato, el amor por la radio que sentía de pequeño lo llevó a buscar empleo al término de su bachillerato y en cualquier emisora que le ofreciera la oportunidad. Así las cosas, encontró su espacio en una cadena radial en Quibdó y, tan solo siendo un adolescente, se aventuró a probar sus cualidades.



“En ese pueblito conocí a una morena muy simpática que trabajaba al frente, y nos caímos bien. Después, a los tres o cuatro meses nos casamos”, contó el actor.



Una madre con prejuicios



En aquella época el racismo estaba muy instaurado en la sociedad del interior del país, por lo que contarle a su madre sobre su amorío con una mujer afro no caló muy bien y, en un principio, la relación entre ambas no fue la mejor.



“Noté la impresión que tuvo mi mamá al verme casado, lógicamente, porque yo tenía 15 años nada más (...) la llamé por teléfono y le dije: ‘Vengo acompañado’ y me preguntó ‘¿con quién?, le dije y se quedó callada.



A lo largo de los años, dice Múnera, Sara logró hacer clic con su progenitora, pues fue ella quien estuvo cuidándola durante los últimos años de su vida al estar enferma: "Para que vean como es la vida, a lo largo de los años quien estuvo con mi mamá enferma y anciana, fue Sara. Ella la quiso mucho después”.



"Ella fue una excelente mujer, un pedazo de mi vida inolvidable y la recuerdo con mucho cariño porque, en realidad, el que falló en esa relación, al final, fui yo. Como marido fui una joya”, concluyó.



