Mediante una publicación en Instagram, la creadora de contenido antioqueña Luisa Fernanda W expresó orgullosamente que había conocido a ‘la reina del pop’, Madonna, después del concierto de Maluma en Medellín.

El espectáculo de Juan Luis Londoño, el nombre de pila de Maluma, fue calificado por los espectadores como uno de los mejores shows de los últimos tiempos.



Durante su presentación, el cantante sorprendió a sus fanáticos con la aparición de Madonna, Feid, Wolfine, Blessed, Grupo Firme y Pipe Bueno, quienes acompañaron a Londoño en la tarima del Atanasio Girardot.



La influenciadora publicó en Instagram varias fotografías, algunas de ellas con su pareja, el cantante Pipe Bueno, disfrutando del concierto. En la descripción de la publicación puso un particular testimonio.



Tal como lo explicó Luisa Fernanda, Maluma le presentó a ‘la reina del pop’ detrás de bambalinas y, según dice el mensaje, fue un cálido encuentro.



Concierto de Maluma en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

La creadora de contenido afirmó que Madonna es una persona muy amable y que se saludaron con un cálido beso en la mejilla.



Sin embargo, Luisa Fernanda no tuvo la oportunidad de tomarse una fotografía junto a la artista, pero expresó sentirse muy contenta y orgullosa de haber podido compartir un momento con ella.



“Ayer Juan Luis me presentó a Madonna. Ella fue súper cordial y me saludó de beso en la mejilla, ¿y saben qué ? no tengo evidencia. Pero bueno, así son los buenos momentos, sólo quería alardear. Me siento muy feliz”, indicó la influenciadora.



Después, Pipe Bueno comentó la publicación confirmando que el encuentro fue verídico, que él lo presenció y que compartía la felicidad de su novia por ello.



“¡La evidencia es que yo lo vi! Ayer fue un día increíble, amor “, aseguró el intérprete de música popular.

