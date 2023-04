Luis Díaz se reincorpora de a poco en las actividades del Liverpool, después de una lesión de rodilla que lo ha dejado por fuera varios meses y mientras tanto, parece que el guajiro ha compartido bastante tiempo con su familia, pues en redes sociales ha compartido varias fotos con su esposa Geraldine Ponce y su hija, Roma.

Lo último que compartió fue un amoroso video dedicado a Ponce, quien ha sido su pareja desde el 2016 y lo ha acompañado en toda su carrera profesional, desde que debutó en Barranquilla F.C, hasta hoy, que se encuentra en uno de los equipos más importantes de Europa.



Con una recopilación de fotos juntos, 'Lucho' utiliza como fondo la canción 'Tacones rojos' de Sebastián Yatra y le hace un pequeño cambio a la letra para que se ajuste a su historia de amor.



"Así empezó nuestra historia y te llevé para Liverpool. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tenía una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reguetón con tacones rojos y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar. La que me hizo sentir que gané la lotería", se lee en el texto que acompaña las fotografías.



El romántico video cuenta con miles de comentarios, celebrando su relación y felicitándolos por lo que han construido.



"Messi y Antonella, pero colombianos", "En las buenas y en las malas, vale oro", "Hermosa pareja, bendiciones", son algunos de los mensajes que le han dejado sus fanáticos en su cuenta de TikTok.

En su cuenta de Instagram, Geraldine Ponce también conserva estos recuerdos de los inicios de su relación y de cuando tenían una vida más humilde en comparación CON las comodidades de las que gozan actualmente.



'Gera', como aparece en sus redes sociales, comparte fotos y videos con su pequeña y con su esposo. Allí también se aprecia que tiene interés por la moda, la belleza y los viajes.

Luis Diaz y Geraldine Ponce están juntos desde el 2016 y en el 2021 se convirtieron en padres y hasta el momento solo tienen una hija.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

