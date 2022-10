Una nueva polémica vuelve a surgir en torno a Luis Colmenares, el padre del joven que falleció el 31 de octubre del 2010 en Bogotá. La discusión esta vez se presenta por una queja pública que hizo el hombre en su cuenta de Twitter.



Colmenares mostró su molestia por tener que viajar con animales a su lado. Debido a la publicación, el político recibió muchos comentarios; sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas fue la respuesta de la dueña del canino, quien no se quedó en silencio.

“Estoy de acuerdo con que NO maltraten a los animales y me molesta cuando alguien lo hace. Pero tampoco estoy de acuerdo que me pongan a viajar junto con un perro y me molesta cuando alguien que vaya a mi lado lo hace. ¿Puedo reclamar que soy alérgico?”, escribió Colmenares etiquetando a la aerolínea en la que viajaba.



El tuit recibió miles de comentarios a favor y en contra de la posición del político, entre ellos resaltó la respuesta de la dueña del perro.

La respuesta de la dueña del perro y el nuevo reclamo

La joven, registrada como @bellita en su cuenta de Twitter, le respondió a Colmenares.



“Así iba mi perro al lado del señor Colmenares. Le pido deje de desinformar y decir que mi perro lo pasó oliendo y poniéndole la cabeza en sus piernas”, escribió la mujer.



Y aclaró: “Mi perro ni lo olió, miró, ni le tiró”. Además, compartió una fotografía de su mascota.

Así iba mi perro al lado del señor Colmenares. Le pido deje de desinformar y decir que mi perro lo paso oliendo y poniéndole la cabeza en sus piernas. Mi perro ni lo olió, miro, ni le tiro. pic.twitter.com/gW8yJPhZbj — bellita (@isabellavg022) October 24, 2022

Colmenares no le respondió a la mujer; pero sí realizó un nuevo tuit en el que le reclamó a la aerolínea.



“A mí que me expliquen en Avianca por qué no disponen de un espacio en los aviones para que ahí se ubiquen las personas que llevan mascotas. Así viajan tranquilos ellos y los que no llevan mascotas”.

#AMiQueMeExpliquen en @AviancaEscucha por qué no disponen de un espacio en los aviones para que ahí se ubiquen las personas que llevan mascotas.

Así viajan tranquilos ellos y los que no llevan mascotas.#LaOpinionDeColmenares — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) October 24, 2022

