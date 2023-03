Luis Carlos Vélez es uno de los presentadores y periodistas colombianos más reconocidos de la televisión en Colombia, pero también de Estados Unidos. No en vano fue destacado por la revista ‘People’, reconocida por incluir celebridades de talla internacional en sus informes, entrevistas y reportajes.



El conductor radiofónico, nacido en Bogotá, inició su carrera profesional en el noticiero de ‘CityTv’, pero también trabajó como analista financiero en Estados Unidos. En su amplia trayectoria profesional están medios como ‘Caracol Televisión’, ‘CNN’, ‘Portafolio’, ‘Caracol Radio’ y ‘RCN Radio’.

Recientemente, el periodista abrió su corazón con la revista estadounidense ‘People’ y, a través de un íntimo diálogo, dejó ver uno de sus lados más sensibles: destacó su rol como padre, reveló algunas de sus pasiones, destapó algunos secretos de su éxito y, como si fuera poco, habló de aquellos retos que lo han hecho más fuerte.

‘Un día estás arriba, otro abajo’: los retos de Luis Carlos Vélez



Junto con la periodista y conductora Siad Char, Luis Carlos Vélez ha formado una sólida familia. Tanto su esposa como sus hijos se han convertido en sus tesoros más valiosos.



“Muchas veces me quedo por la noche mirando a mis hijos dormir. Me llena el corazón verlos respirar, tan llenos de futuro, esperanzas y sueños. Ser padre es volver a nacer. También la paternidad me ha hecho más sensible”, dijo Vélez, quien también aseguró que todo se lo debe a su esposa.

En medio del diálogo con la revista citada anteriormente, Vélez reveló el secreto de su éxito, que le fue enseñado por su padre, Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas deportivos más reconocidos del campo nacional. Se trata de la disciplina.



“El trabajo de las noticias es de constancia. Se necesita mucha disciplina para estar despierto y lúcido cuando todos amanecen, y con energía y claridad cuando todos van a dormir. Los periodistas vivimos en contravía horaria de los demás”, reveló Vélez.

Aunque Luis Carlos Vélez ha alcanzado la cima en su carrera profesional, no todo ha sido color de rosa. De la mano de algunas declaraciones, comentarios y actuaciones, ha estado en el ojo del huracán en varias oportunidades. Aún así, ha transformado los momentos difíciles en retos para crecer. Al menos, así lo detalló en diálogo con ‘People’.



"Esta profesión es muy dinámica y muchas veces injusta. La describo como un asadero de pollos. Un día estás arriba, otro abajo y tienes que cerrar los ojos y volver a comenzar. Y lo peor es que la mayoría de veces lo que ocurre no tiene nada que ver con tu capacidad ni tu ejecución´. Sin embargo, no cambiaría por nada todo lo que me ha pasado.”, puntualizó el conductor.



Con una amplia carrera profesional a sus espaldas, Luis Carlos Vélez apunta a seguir trabajando como reportero. Aunque, en ocasiones, el futuro sea incierto, él lo tiene más que claro: no hay nada que le apasione más que reportar y viajar.

