Luis Carlos Vélez responde a Petro por acción judicial contra su padre

En días pasados, el senador Gustavo Petro anunció que tomará acciones judiciales en contra de Carlos Antonio Vélez "por los delitos de injuria y calumnia" a raíz de unos señalamientos que hizo el periodista deportivo en un programa de radio en relación a la supuesta participación del líder de la oposición en las recientes protestas de maestros.



"Nunca he querido pasar las discusiones con periodistas a la justicia, pero esta vez iniciaré todas las acciones penal y civil disponibles para demandar al señor Carlos Antonio Vélez y a RCN por sus calumnias contra mí expresadas con el poder de los micrófonos esta mañana", escribió Petro.

Ante este anuncio, el periodista Luis Carlos Vélez, hijo de Carlos Antonio Vélez, salió en defensa de su padre. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter con una serie de tweets que iban acompañados del hashtag '#YoApoyoACarlosAntonioVelez'.

En el primer tweet, Luis Carlos Vélez escribió: "#YoApoyoACarlosAntonioVelez hasta el último de mis días". Minutos más tarde, en otro tweet, el director de la FM le envió un mensaje a Gustavo Petro: "Pues Gustavo nos vas a tener que demandar a todos los que creemos que eres tóxico para nuestro país".



La respuesta del senador de la oposición no tardó en llegar. Petro, citando el tweet de Vélez, escribió que "cuando un director de medio (sic) se expresa así, es porque ya no es periodista sino propagandista".



Y añadió: "Sr Vélez, yo soy tóxico para los corruptos del clan Char, soy tóxico para los que vivieron de los dineros de los Rodriguez Orejuela. Para quienes manipular es su consigna".



El periodista y director de la FM se pronunció al respecto minutos después. "Ser blanco de los ataques de Gustavo es otra medalla que llevo; Chávez hacía lo mismo cuando apenas comenzaba mi carrera en @CNN. No tengo nada que esconder, tampoco recibo dinero en bolsas ni fui guerrillero".

Cuando un director de medio se expresa así , es porque ya no es periodista sino propagandista.



El detonante de esta controversia fueron los comentarios que Carlos Antonio Vélez hizo sobre el paro de maestros de Fecode que tuvo lugar esta semana, el cual se convocó, según sus organizadores, ante la acentuada violencia en contra de los maestros y las maestras, sobre todo en las zonas rurales del país.



“¿No les da vergüenza que un país que tiene la peor nota de la OCDE se vaya a paro cuando deberíamos estar todos berracos porque ellos no les enseñan lo suficiente a nuestros hijos? ¡Querían un puente en febrero!”, dijo el periodista deportivo el jueves en un programa de la emisora Antena2, de RCN Radio.



Acto seguido, Vélez afirmó que las marchas de maestros fueron organizadas por el senador Gustavo Petro: “Todo bajo la égida del ‘señor de las bolsas’ como diría ‘Petronio’, que es de los pocos que anda por ahí por la calle después de haber hecho parte de un grupo terrorista que quemó el Palacio de Justicia con los magistrados adentro. Todavía hay gente que lo sigue. ¡Qué horror!”.



Este viernes el equipo de Gustavo Petro confirmó que tomaría acciones. "Luego de las declaraciones del Sr. Carlos Antonio Velez en un medio de comunicación en las que hace graves señalamientos en contra del senador @petrogustavo, me permito informar que se tomarán acciones judiciales pertinentes por los delitos de Injuria y Calumnia", escribió Andrés Hernández, jefe de comunicaciones y prensa de Petro.

