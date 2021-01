El error de Luis Carlos Vélez durante cubrimiento de posesión de Biden

Los ojos del mundo están puestos en Estados Unidos. Este miércoles se llevó a cabo la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris como nuevos presidente y vicepresidenta de ese país, respectivamente.



Cientos de medios de comunicación de distintas partes del mundo se trasladaron a Washington para informar todos los detalles de la ceremonia. Entre ellos, el periodista colombiano Luis Carlos Vélez, director de La FM.

Sin embargo, en las últimas horas Vélez ha sido tendencia en Twitter por un comentario que hizo, precisamente, durante este cubrimiento.



El motivo se remonta a la víspera de la posesión de Biden y Harris, cuando se conoció que, horas antes de abandonar el poder, el presidente saliente Donald Trump concedió indultos a 73 personas y conmutó las sentencias de otras 70, una medida que, cabe mencionar, está en consonancia con una larga tradición presidencial de promover perdones en el último momento de su mandato.



Entre los indultados por Trump figura el rapero estadounidense Lil Wayne, quien el mes pasado se declaró culpable de posesión de un arma de fuego y municiones –cargos pasibles de 10 años de cárcel–.



Pues bien, en medio de una transmisión en vivo de Noticias RCN, Luis Carlos Vélez habló al respecto y confundió a Lil Wayne con Snoop Dogg, otro reconocido rapero de ese país.



El periodista dijo: "Donald Trump ha perdonado, y es lo que hemos conocido hace tan solo unos minutos, a un rapero muy cercano, a una figura del rap, que se llama Snoop Dogg. Llevaba 32 años en prisión".



De inmediato, decenas de usuarios en Twitter reaccionaron al error de Vélez, pues Snoop Dogg ha expresado públicamente su oposición a Trump, incluso en septiembre pasado el rapero lo llamó "racista" y lo acusó de "faltarle el respeto a todos los colores del mundo". Una postura contraria a la de Lil Wayne, quien, de hecho, hizo campaña por Trump en las recientes elecciones.



La equivocación ha dado pie a que los nombres 'Snoop Dogg', 'Luis Carlos Vélez' y 'Lil Wayne' se ubiquen este miércoles entre las 10 principales tendencias de Twitter en Colombia.



Incluso, el propio Vélez se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter. "Creo que no se me entendió ayer cuando dije: “Trump perdonó al amigo de un rapero muy famoso que se llama Snoop Dogg”. Me refería a esta historia. Mi error, lamento si confundí a algunos", escribió.



Sin embargo, los memes y los comentarios no han dejado de circular.

Snoop Dogg lleva 32 años en prisión y Luis Carlos Vélez es periodista pic.twitter.com/dy4J2grdGC — Andrés Carvajal (@muchotropico) January 20, 2021

