Cada 23 de mayo es el cumpleaños de Luis Andrés Colmenares, el joven que murió el 31 de octubre de 2010, en plena noche de Halloween. Por su deceso, hasta ahora, no hay condenas ni tampoco se ha establecido qué pasó exactamente cuando salió de fiesta en Bogotá.

(Además: Tribunal de Bogotá precluyó investigación contra exfiscal del caso Colmenares).

Luis Alonso Colmenares, su papá, utiliza la fecha para recordarlo y enfatizar en que se haga justicia. Esta vez le dedicó un par de palabras por el cumpleaños.

Luis Andrés Colmenares, junto a su mamá, hermano menor y papá. Foto: Instagram @lcolmenaresr

"Pasarán muchos años, Luis Andrés (q.e.p.d.), los que tengan que pasar, no sé cuantos, DIOS dirá, pero mientras me encuentro contigo de nuevo siempre me acordaré de ti, del día que nos diste la más grande felicidad", sentenció y mostró varios fotografías al lado de Colmenares durante su adolescencia y niñez.

Como todo humano me equivoco FACEBOOK

TWITTER

También reveló unas cartas que su hijo le escribió cuando estaba en el colegio. En una de ellas lo dibujó, le agradeció por ayudarlo a mejor la ortografía y le expresó su cariño: "Eres mi mayo amigo, papi".

En otra misiva le pidió perdón por su rendimiento escolar y le hizo una promesa.

(Además: Colmenares, ¿qué ha pasado en la justicia tras varios años de su muerte?).

Carta escrita por Luis Andrés cuando era niño. Foto: Twitter: @lcolmenaresr

"Te pido disculpas por la nota que te presenté anoche, pero como todo humano me equivoco, pero, papi, te prometo que no volveré a traerte otra por que tú siempre me

cumples así que te tengo que cumplir", escribió en la carta que tiene fecha de marzo de 2001.

FELIZ CUMPLEAÑOS EN EL CIELO LUIS ANDRÉS!!

🎉🎼🎈🎊🎁❤️🙏🙏🙏🙏🙏

Pasarán muchos años Luis Andrés (qepd) los que tengan que pasar, no se cuantos, DIOS dirá, pero mientras me encuentro contigo de nuevo siempre me acordaré de ti, del día que nos diste la más grande felicidad. pic.twitter.com/g71H4HnSnR — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) May 23, 2023

Luis Alfonso Colmenares visitó el parque Virrey, en Bogotá, donde hay una placa con el nombre de su hijo, quien en este 2023 cumpliría 33 años.

"Aquí es donde nunca pensé ni hubiera querido visitarte para desearte feliz cumpleaños, Luis Andrés. Ahí te dejé mi oración para que sigas celebrando en el cielo", añadió.

Aquí es donde nunca pensé ni hubiera querido visitarte para desearte feliz cumpleaños Luis Andrés (qepd) 🎈

Ahí te dejé mi oración para que sigas celebrando en el cielo…#LaOpinionDeColmenares pic.twitter.com/7TRpq3z77w — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) May 23, 2023

(Lea también: El conmovedor mensaje de la familia Colmenares: 'Otra vez octubre').

Los últimos movimientos en Caso Colmenares

Una de las últimas actuaciones en el caso por la muerte del joven estudiante de la Universidad de Los Andes se produjo en febrero de 2023. El Tribunal Superior de Bogotá accedió a precluir la investigación contra Antonio Luis González Navarro, exfiscal quien era señalado supuestamente de buscar y presentar testigos falsos en el proceso.

Los hermanos Jorge (derecha) y Luis Andrés Colmenares. Foto: Archivo particular

Para el Tribunal, está probado que todos los testigos llegaron por su propia voluntad al caso y no fueron buscados por González.

Navarro fue el investigador que impulsó la captura de los universitarios que, tras un fallo, terminaron siendo absueltos: Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de JUSTICIA