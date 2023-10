'En mi casa tuve al peor criminal': la historia de la exesposa de Luis Alfredo Garavito

En horas de la tarde de este jueves 12 de octubre, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó la muerte de Luis Alfredo Garavito, considerado como el peor asesino serial en la historia de Colombia, quien murió en un hospital de Valledupar, Cesar.



En 1999 EL TIEMPO entrevistó a la exesposa de Garavito, Luz Mary Ocampo Orozco, una profesora de primaria del municipio de Trujillo (Valle), que tuvo en su casa a Luis Alfredo Garavito Cubillos, el asesino en serie más peligroso del país.



En ese momento, Luz recordó que Garavito tenía algunos comportamientos bruscos: "Explotaba con nada, era como un neurótico. Cuando salía de la casa siempre se daba la bendición y llorando me decía que su mamá no hacía nada más que rechazarlo y tratarlo peor que a un perro", narró a este diario.





Esta historia de abuso disfrazada de amor entre Luz y Luis comenzó en 1972, cuando este hombre iba hasta una vivienda en Trujillo, Cauca a saludar a la mamá de esta joven.



Garavito ha tenido un impresionante cambio físico a causa del cáncer Foto: Archivo EL TIEMPO / Milton Díaz EL TIEMPO

"Después lo perdí de vista hasta 1978, porque yo me fui para Circasia (Quindío) y me lo encontré allá trabajando en oficios varios en Supermercados Centrales", contó al periodista Wiliam Loaiza de EL TIEMPO.



Luz trabajaba en ese entonces como cajera del mismo lugar y en conversaciones con Garavito, le había dicho que en su distanciamiento se había convertido al cristianismo.



El inicio de la pesadilla de Luz

En junio de 1996 Garavito le dice a Luz que se encuentra pasando por dificultades económicas por su retiro del trabajo.



"Me dijo que estaba vendiendo ambientadores, pero que los comercializaba con los colegios y que por ser época de vacaciones estudiantiles él se quedó sin trabajo. Me pidió posada y me propuso que yo le diera la comida y que él se rebuscaba de alguna manera para ayudarme. Yo lo recibí, pues de alguna manera conocía a su familia y lo trataba a él".



Algunos de los disfraces que tenía para engañar a las autoridades Foto: LVD

Según relató a EL TIEMPO, Luis Alfredo Garavito se encargaba de pagar el dinero que la familia de Luz debía, sin embargo, ella desconocía el origen de estos dineros, pues viajaba con frecuencia por el país.



"Una vez me llamó dizque de Bogotá y me pidió que le volviera a dar posada, porque según él había sufrido un accidente y estaba mal, vino en muletas, con cuello ortopédico y enyesado. Aún así, durante los dos meses que estuvo, salía todos los días a rebuscarse la plata".



Los problemas en la casa de Garvito y Luz comenzaron por un hijo de ella, pues Luis Lafredo compró un televisor y comenzó a pelear con el hijo de esta mujer porque no lo dejaba ver noticias.



"Decía que mi muchacho era un grosero y mal educado. Una vez intentó pegarle y dañarle una cadena de oro que yo le había regalado".



En la Navidad de 1996, Luis Alfredo comenzó a mostrar comportamientos agresivos luego de que un amigo de Luz le hicieron un regalo. "Al día siguiente él me llamó borracho y me insultó diciéndome que a él no le gustaban esas maricadas porque después lo sacaban de la casa".

La violencia se comenzó a incrementar

Luego de que Luz le solicitara no volver a su vivienda ni a tratar a su familia, Luis Alfredo Garavito intentó pedir disculpas por el incidente en Navidad y luego se tornó más violento.



"Al día siguiente llegó a las 6 de la mañana, estaba como perdido en la rasca [resaca]. Me decía hijueputas, ustedes no saben con quién se han metido"."Yo me tuve que esconder con mi familia donde una vecina, porque me encuelló"



Pasado un año de este incidente con Luz, la Fisaclía llegó hasta su vivienda para informarle que estaban buscando a un asesino: "A él lo estaban buscando como presunto responsable de la violación y muerte de niños. Fue una sorpresa desagradable".



En ese momento Luz no lo podía creer y se preguntaba: "¿Cómo es posible que haya tenido en mi casa a un psicópata?,¿ a un monstruo como él? Poniéndonos en peligro a todos, poniendo en riesgo a mis hijos", contó a EL TIEMPO.

