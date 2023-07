El pasado 16 de julio se conoció el hecho de inseguridad del que fue víctima el conocido cantante Luis Alfonso en la madrugada del pasado 28 de mayo en su residencia, ubicada en Medellín, mientras se encontraba con su familia.



Luis Alfonso es un cantante colombiano de música popular, recordado por su participación en el programa 'A otro nivel'.



El caso lo dio a conocer el mismo artista por medio del programa La Red, del Canal Caracol: "Iban por mí, tal vez a secuestrarme o a secuestrar a alguien de la familia para pedir rescate. Llegaron y dispararon todo lo que quisieron", comentó el artista al programa.

"Ya estábamos acostados con mi esposa y mis hijos y tipo 2 a. m. o 3 a. m. empezamos a escuchar una balacera y unos gritos", comentó Luis Alfonso, aún conmocionado por lo sucedido.



De acuerdo con lo anterior, el artista detalló que los responsables habrían sido cuatro sujetos que se encontraban en estado de embriaguez y, uno de ellos, era un policía, quien fue destituido después de lo sucedido.

Asimismo, Luis Alfonso acudió a la ayuda de la Policía, quienes llegaron al mismo tiempo que su representante, quien además fue agredido por el Policía implicado: “Cuando mi representante llegó, al mismo tiempo llegó la Policía y lograron encontrar a los sujetos", agregó el cantante. "El que era policía le pegó a mi representante en la cara y lo trató mal”, afirmó.



Pero eso no es todo, ya que después de vivir un hecho tan desconcertante, el artista, conocido por interpretar 'La ex', aseguró que quienes estaban encargados del caso fueron totalmente negligentes, porque actualmente los implicados se encuentran en libertad.



Lo anterior ha causado que algunos trabajadores del Luis Alfonso estén siendo asediados por quien era Policía, diciéndoles que ellos no sabían quién era él y que tampoco sabían con quién se habían metido.



"Nos han llegado mensajes tratándonos mal, que nos van a encontrar. Mensajes como terroristas y 'malucos'", indicó Luis Alfonso.

Esta tarde en @LaRedCaracol el cantante Luis Alfonso hace pública una situación por la que pasó, todos los detalles después de #NoticiasCaracol del mediodía. pic.twitter.com/TYyG8JMDJy — La Red Caracol (@LaRedCaracol) July 16, 2023

