En la noche de este miércoles 27 de septiembre se llevaron a cabo los Premios Mi Gente 2023, una gala que busca reconocer a los artistas musicales más destacados de Colombia.



La ceremonia cuenta con más de 10 categorías, entre las cuales se encontraba la de 'Mejor Artista Regional Masculino'.

(Le recomendamos: Nace premio de narrativa para Hipanoamericana).

En relación con esto, el galardonado fue Luis Alfonso, el cantautor de música popular antioqueño, reconocido por sus colaboraciones con Pasabordo y Pipe Bueno. Sin embargo, al momento de recibir el premio, el público quedó sorprendido debido al anuncio que hizo.



Al momento de dar su discurso y dedicarle el premio a sus seres queridos, comentó que unos minutos antes de subir al escenario le había pasado "algo muy particular".

Se le murió el papá. Se acaba de morir el viejito FACEBOOK

TWITTER

"Les cuento me pasó algo muy particular y es que, ahorita que acabe de bajarme de la tarima, me dijeron 'Se le murió el papá. Se acaba de morir el viejito'", comentó, para luego dedicarle el premio a su padre.



"Yo les dije: 'Muchachos, estamos es aquí con el amor a la música' (...) hoy le dedico este premio a mi viejo, allá en el cielo", agregó.

⚫️"Se acaba de morir el viejito": el cantante colombiano Luis Alfonso se entera que su padre acaba de fallecer mientras recibe el Premio Mi Gente 2023, en la categoría Mejor Artista Regional Masculino. El evento se lleva a cabo hoy 27 de septiembre en Bogotá.



🎥 EL TIEMPO. pic.twitter.com/689h5xHdxB — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 28, 2023

También le dedicó el reconocimiento a su hijo Agustin y a todos los fanáticos que lo han apoyado durante su carrera musical.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO