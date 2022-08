La relación entre el cantante de música popular Luis Alberto Posada y Catalina Iglesias ha sido objeto de especulaciones; internautas se han preguntado por qué no se les ha visto juntos e incluso un medio de comunicación señaló que el matrimonio habría tenido una fuerte discusión.

Mucha gente piensa que vivir en pareja es siempre color de rosa, pero esta es la verdadera realidad FACEBOOK

TWITTER

En contraste, el mismo Posada se pronunció mediante una carta y, sin desmentir las informaciones, pidió respeto para su familia. “Mis hijos crecen actualmente en un hogar lleno de amor, cariño, respeto, solidaridad y apoyo; el cual hemos construido con todo el empeño en pro de ellos y su futuro”, dijo el intérprete de ‘El precio de tu error’.

Además, enfatizó en que no brindaría ningún tipo de entrevista o declaración sobre lo que sucediera en el vínculo de 15 años que completa con Iglesias, quien es su mánager.



Su esposa, también conocida como Katalina Posada, sí se ha referido directamente a los comentarios en redes sociales. Por ejemplo, un internauta de Instagram la cuestionó: “Todos los medios dicen que te separaste del maestro porque tú le fuiste infiel”.



“Jamás, lo amo con locura y no tendría el valor de dañarle. Esto es falso de toda falsedad”, expresó para negar tal afirmación a sus casi 130 mil seguidores.

(Puede leer: 'La Voz Kids': con la ayuda de ‘Nacho’ mellizos lograron superar una discusión).

‘Vivir con la persona que amas no es lo que todos piensan’

24 años de diferencia hay entre la pareja de artistas. Ambos se conocieron hacia 2007 en medio de una de las giras de Posada en España y desde ahí decidieron contraer matrimonio por lo civil y tener cuatro hijos.



“Jugando comenzó nuestra historia, jugando nos besamos no sé por qué y jugando mi vida locamente con todo el corazón me enamoré”, cantó Posada hace un par de años en charla con el programa ‘Bravíssimo’ de ‘CityTv’ al recordar cómo conoció a su esposa y cómo la convenció para formar una familia en Colombia.

(No deje de leer: ¿Jhonny Rivera quiere volver con su expareja, la mamá de Andy?).

Luis Alberto Posada en 'Bravíssimo'. Luis Alberto Posada en 'Bravíssimo'. Luis Alberto y Katalina Posada en entrevista con 'Bravíssimo'. Foto: Archivo particular

Eso sí, la convivencia parece que no ha sido perfecta, como en cualquier vínculo, según contó Katalina por medio de sus redes recientemente.



“Mucha gente piensa que vivir en pareja es siempre color de rosa, pero esta es la verdadera realidad. (…) No te levantas temprano por la mañana para desayunar juntos en cama. No es acurrucarse en la cama juntos hasta que nos dormimos tranquilamente en la noche. No es tener siempre la casa limpia y la comida perfecta recién hecha todos los días”, reflexionó la mujer, de 35 años.



Para ella las relaciones presentan peleas por cosas simples. “Es discutir por temas financieros, es alguien que te quita las sábanas cuando duermes y te despiertas por el frío. Discutir y saltar por nada, solo por el cansancio”, añadió.

(Siga leyendo: Carlos Feria vuelve a estar en el ojo del huracán por trato a su familia).

Aunque haya momentos difíciles, comentó, siempre sentirá ganas por ver a su marido, aquella persona “que sabes que te ama y se preocupa por ti”.



“Es vivir una crisis emocional y tener a alguien que con tu amor se sienta a tu lado y te abraza y te dice que todo estará bien, que todo irá bien… y tú lo crees”, continuó en su escrito que compartió en las historias de Instagram.



Aceptó que no hay nada perfecto, pero “es maravilloso y lo puedes experimentar, porque si fuera fácil, qué pena si fuera fácil, porque entonces no valdría la pena”.

Para concluir la introspección aclaró que siguen juntos “con altos y bajos”.

También puede leer:

- 'Rockeando': así celebró Iván Duque luego de entregar la Presidencia a Petro.

- ¿Quién es Mauricio Arroyave, esposo del nuevo ministro de Justicia Néstor Osuna?

- Video: la fiesta al son de Bad Bunny de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

- Aranza Peña, actriz de 'La Rosa de Guadalupe', murió en un accidente.

Tendencias EL TIEMPO