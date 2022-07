Luis Laberto Posada es uno de los artistas de música popular más queridos y tradicionales del país. Éxitos como ‘Me tomas y me dejas’ y ‘A tu piel’, lo han posicionado en lo más alto del género, siendo un ejemplo a seguir para los cantautores de la nueva escuela de la melodía mexicana.



(Siga leyendo: Freddie Mercury paisa puso a cantar a los pasajeros del metro de Medellín),

Si bien, es costumbre escucharlo en los medios cuando saca un nuevo sencillo, ahora está tomando relevancia por su incursión en la palestra actoral. Y es que las cámaras se han convertido en uno de sus mayores fuertes y exterioriza esa cualidad en su perfil de Instagram, donde cuenta algunas historias relevantes de su carrera y de su vida.

Cuando yo terminé de cantar la gente quedó borrachita FACEBOOK

TWITTER

Fue precisamente en esta plataforma que Posada contó una graciosa historia, cuando estuvo de telonero en uno de los conciertos del Charro Huentitán, Vicente Fernández. Con una sonrisa en su rostro, contó cómo sus amigos y algunos de los asistentes al espectáculo se emborracharon cuando se tomó el escenario.



“Yo anécdotas tengo muchas, hoy les cuento una con Vicente Fernández (...) cómo les parece que me sacaron de primero, me dejaron cantar y varios amigos me han contado que cuando yo terminé de cantar la gente quedó borrachita”, dijo Luis Alberto a través de una publicación en su perfil de Instagram.



Contó que muy pocas personas pudieron disfrutar del concierto de ‘Chente’ porque su show había elevado los ánimos de la audiencia a tal punto que se pusieron a tomar alcohol de manera desproporcionada y quedaron alcoholizados.



(Lea: Cintia Cossio contó cuál es el ritual que sigue en sus viajes al exterior).



“Un amigo de Tuluá me contó que lo despertaron los meseros y él dijo ‘cómo así y Vicente’, a lo que le contestaron ‘no, si él ya cantó’”, narró el artista popular.



La reacción de internautas no se ha hecho esperar y le han dado toda la razón a Posada alegando que sus canciones “ponen a tomar a cualquiera”. La publicación ya cuenta con más de 4 mil “Me gusta” y cerca de 112 comentarios.

Más noticias

Qué son los pensamientos intrusivos y cuándo se convierten en un problema

Epa Colombia y La Jesuu sellaron su reconciliación con un video rapeando

Polémica por mamá que le hizo firmar contrato de arriendo a su hija en casa

Tendencias EL TIEMPO