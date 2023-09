Mucho se ha especulado sobre los verdaderos motivos que desencadenaron el fin del matrimonio entre el reconocido cantante de música popular, Luis Alberto Posada, y Katalina Posada.



La ruptura definitiva se dio tras 17 años de unión, luego de que se conocieran rumores de problemas conyugales y de que incluso el propio cantante saliera en varias oportunidades a reconocer las dificultades que atravesaba su matrimonio.



Sin embargo, al intérprete de temas como ‘El precio de tu error’ y ‘Basta con licor’, se le ha visto recientemente acompañado de una mujer mucho menor que él, hecho que generó todo tipo de comentarios y ante lo cual, su ahora exesposa se refirió en el programa ‘La Red’.

La pareja tiene cuatro hijos. Foto: Instagram: @katalinaposada_

En ese espacio, Katalina Posada dio detalles de su problemática relación con Luis Alberto, con quien tiene cuatro hijos. Dijo que, a pesar de los inconvenientes, ella había hecho grandes esfuerzos para salvar el matrimonio, pero el cantante le pidió que se dieran un tiempo y tras esto dejó de comunicarse con ella.



Katalina también reveló que desde hace varios años iniciaron las dudas sobre la lealtad de su esposo. Ella comenzó a sospechar de esta relación hace cinco años, pero fue durante la pandemia cuando lo confirmó. Relató que luego de un concierto lo vio hablando por teléfono en la madrugada, y aunque él aseguró que era su secretaria, ella sabía que no era cierto, manifestó.



Uno de los detalles que más sorprende es la persona con quien el cantante supuestamente mantenía una relación clandestina. Tras investigar descubrió que la otra mujer era la nieta de la madrina de su matrimonio, y sus padres estuvieron presentes en la boda, aseguró Posada.



La mujer también reveló que las infidelidades del artista eran reiteradas e incluso asegura que este tuvo un hijo con otra mujer mientras estaban casados.



Aunque Katalina Posada dice que nunca hubo maltrato físico por parte de su exesposo, si reveló que vivió muchos episodios de maltrato psicológico durante su relación.



A pesar de que la pareja ya no convive bajo el mismo techo, Katalina manifestó que hasta el momento no se ha formalizado su separación.



Por ahora el cantante no se ha referido a las polémicas declaraciones de su exesposa.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS